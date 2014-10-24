Ergin Ataman: Nolan Smith bir daha Galatasaray forması giyemez

Galatasaray Liv Hospital Koçu Ergin Ataman, Banvit maçında kendisine havlu fırlatan Nolan Smith'in bir daha sarı kırmızılı formayı giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Liv Hospital'de Başantrenör Ergin Ataman, galip geldikleri Valencia Basket maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Banvit maçında kendisine tepki gösteren yeni transfer Nolan Smith'in bir daha Galatasaray forması giyemeyeceğini açıklayan Ataman, takımın maddi olarak içinde bulunduğu sıkıntılardan da bahsetti

İşte Ataman'ın açıklamaları:

"Bu akşam bizim için altın değerinde bir galibiyet aldık. Sıkıntılı günler geçirdik. Her açıdan önemli bir galibiyet. İki önemli oyuncumuzun sakatlığı devam ediyor. Yedek guard Nolan Smith disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldı. Ve artık Galatasaray forması giyemeyecek. Bu yüzden rotasyonda sıkıntı yaşadık. Bildiğiniz gibi bazı sorunlarımız var. Özellikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

‘Takım lideri Arroyo...’

"Saha içindeki liderimiz Arroyo'nun önderliğinde bütün takım coştu. İlk yarıdaki oyunumuz 100 üzerinden 100'lük bir oyundu. Hem set hücumlarında hem de hızlı hücumlarda kusursuzduk. İkinci devreye başlarken Valencia'nın pes etmeyeceğini biliyorduk. Bizim de oyun kurucu rotasyonunda sıkıntılarımız var. Pocius ve Sinan faul problemleri yaşadı, Arroyo yoruldu. Buna karşılık onlar da baskıyı arttırdılar. Organizasyonumuzun dışına çıkardılar. Benchten gelen uzunlardan katkı alamadık. Maçı 6-7 kişilik rotasyonla tamamladık. Şu aşamada değerli bir galibiyet. Yüreğini ortaya koyan tüm oyuncularımı kutluyorum."

‘Çözmemiz gereken sorunlar var’

"Transferden önce halledilmesi gereken çok daha önemli sıkıntılarımız var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Gündemimiz transfer değil. Önceliğimiz oyuncularımızı mutlu etmek."