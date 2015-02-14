Yarsuvat: Ergin Ataman'ın arkasındayız, basketbolcu ve babası bize gelseydi hallederdik

Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, Galatasaray Liv Hospital’ın hocası Ergin Ataman'ın 19 yaşındaki oyuncusu Göktürk Ural'a tokat atmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Ergin Ataman Avrupa'nın en önde gelen antrenörlerinden biri. Hata yapmış olabilir, ama ben ve yönetim kurulumuz Ergin Ataman'ın arkasındayız. Bu olayda basketbolcu ve babası bize gelseydi bunu daha değişik biçimde halledebilirdik" dedi.

DHA'dan Kadir Çetinçalı'nın haberine göre Yarsuvat, son dönemde sarı-kırmızılı camiada tartışılan konular hakkında açıklamalar yaptı. GS TV'ye konuşan Yarsuvat'ın açıklamaları şöyle:

"52 bin kişilik stat yapıldı ama maalesef yolları yok. Gelmek de zor, maç sonu dönmek de. Metro'nun eksikliği için Ulaştırma Bakanlığı emir verdi ama bakanlığın alt katlarında yapılmasını yavaşlatan bazı unsurlar var. Daha vahimi bizim “Aslanlı Yol”a viyadük yapılacakmış, böylece stad girişini şantiyeye çevirecekler. Bu yapılmış olursa Galatasaray seyircisine kasten yapılmış olacak bunu kamuoyuna duyurmak istiyorum.

‘Şampiyonluk şansımız yüzde 34’

Sadece futbolda değil, bütün branşlarda başarılıyız. Basketbol, voleybol takımlarımızdan judoya kadar başarılıyız. Biraz sevgi eksikti, araya bunu kattık. Hamza Hocanın değişmesi ile takım bir güç aldı. Severek oynuyorlar, bir amaçları var. Dördüncü yıldız için hedef belirlediler. Abdürrahim Albayrak’ı çok eleştiriyorlar ama bütün gün onlarla, 16 saatini Florya'da geçiriyor. Onlarla tavla bile oynuyor. Prandelli'yi başarısız olduğu için yolladık. Dört çeker gibi alaylar edilmeye başlandı, gelen geçenden 4 gol yediğimiz maçlar oldu. Galatasaray yurt dışında en çok tanınan bir kulüptür. Oğlum Amerika'da formasıyla alışveriş yaparken, bir Amerikalı gelip, Galatasaray demiş ve Galatasaray'ın Avrupa'nın en büyüklerinden olduğunu söylemiş. Abdürrahim ve Ali Dürüst kendi işlerini bırakıp sadece Galatasaray için çalışıyorlar. 3 tane takım var başa oynayan. Ben mütevazi bir adamım. Gönlüm dördüncü yıldızı takmak istiyor. Rakiplerimizle nefes nefese bir yarış olacak boyun farkıyla kazanacak kim kazanırsa. Bizim şansımız yüzde 34, rakiplerimizin yüzde 33.

Ocak ayında yapılan transferlerde, diğer takımlar verim alamadığı oyuncularını elinden çıkarmak isterler. Bir yıl önceki devre arası transferinde 9 oyuncu aldık, sadece bir tanesi Alex Telles oynuyor. Oyuncunun takıma intibakı için 2 ayın geçmesi lazım sonra da lig bitiyor. Ayrıca oyuncularımız da yapılan her transferden rahatsız olabilir, performans düşebilir. Ben genelde Ocak ayı transferlerine karşıyım.

Wesley Sneijder'in satılmasını Galatasaray'ı sevmeyen gazeteciler yazıyor. Galatasaray'ı sevmeyen bir ordu var. Sneijder'in kuruşu kuruşuna parası ödendi. Gitmek için bir mazereti yok. Gitseydi zaten geçen sene giderdi. Morinho ile Chelsea'ye giderdi. Nitekim Drogba gitti. Sneijder güçlü bir futbolcu birçok maçı almıştır. Ben hiç gitmesini istemedim. Bizim en değerli asetimiz. Bütün oyuncularımız değerli ama Muslera, Bruma değerli ve hiçbirini yollamayı düşünmüyoruz. Galatasaray kardeşliği yakalamış takım olmuş durumda. Bu takımı neden bozayım?

‘Ataman hata yapmış olabilir ama...’

Ergin Ataman ile ilgili süreci Perşembe günü öğrendik. Yönetim kurulu üyemiz Can Topsakal bize olayı nakletti. Bu olay herkesin içinde değil, soyunma odasında olmuş. Soyunma odasında tartışmalar olur. Birçok branşta bu tür olaylar olabilir. Olayın bu boyuta gelmesi bizi rahatsız etti. Çocuğun babası sporcu olmadığı için olayı gazeteye vermiş ve Basketbol Federasyonu'na gitmiş. Ergin Ataman Avrupa'nın en önde gelen antrenörlerinden biri. Hata yapmış olabilir, ama ben ve yönetim kurulumuz Ergin Ataman'ın arkasındayız. Leeds United maçında kırmızı kart gören futbolcuya o zamanki teknik direktör tarafından 35 bin seyirci önünde tokatlandı, hiçbir şey yapmadık, yapmamıza da gerek yoktu. Bu olayda basketbolcu ve babası bize gelseydi bunu daha değişik biçimde halledebilirdik. Ergin Ataman döndükten sonra da konuşacağız.

Biz sıkıntıları bilerek geldik. Galatasaray'ın başsız kalmaması gerektiğini düşündük. Mali tablo pek iyi değil. Bu beni ve arkadaşlarımı hırslandırdı. Hepimiz gönülden çalışıyoruz. Kulüp idaresi profesyonellerle olmaz. Adamda Galatasaray sevgisi yoksa parasını alır yatar. Ünal Aysal'ın döneminin ayrı ibra edilmesini Ünal Aysal'a yazdım. Gelip kendi döneminin hesabını vermesi gerek. Ben baktım onun yaptığı işler mantığıma yatmıyor. Mantığıma yatmayan işleri niye savunuyorum. O lafa bakmıyormuş, adama bakıyormuş, baktığı adam da benim.

Galatasaray'ın mali tablosu kötü gözükebilir Ama Galatasaray'ın bir markası değeri var. Bu gemi yürür kimse buna mani olamaz. Bazı kötü niyetliler Galatasaray'ı yıpratmak için propaganda yapıyor. Şartlar olgunlaşıyor ve önümüzdeki seçime 5-6 başkan adayı çıkabilir. Bazıları Galatasaray'ı siyasi amaçları için kullanmak istiyor. Galatasaray buna izin vermez. Altın hisseler satılmayacak böyle bir şey yok. 25 Şubat 2015'da hisse satışı üzerindeki yasak kalkıyor. SPK Başkanı ile konuştuk 25'inden sonra herşeyi yapabilirsiniz dedi. Hisseleri genel kurul üyelerine vermek istiyoruz. Çünkü ortak olup, Sportif A.Ş.'nin genel kurulana katılsınlar. Hisseyi alsınlar, gerekirse ertesi gün Borsa'da satar. Kimin ne kadar Galatasaraylı olduğunu göreceğiz. Bizim potansiyel alıcılarımız almasınlar diye de bir takım oyunlar yaptılar. Kapı kapı dolaşıp hisse satacağız. Hisse almazlarsa genel kurulda konuşanlar gerçek Galatasaraylı değil.

‘Başkan adayı olamaycağım’

Seçimde başkan adayı olacak kişi içine Galatasaray'ı sindirmiş ve hayatı Galatasaray olmalı. Ayrıca devlet kademesinde işi olmayacak ve işi için Galatasaray'ı basamak yapmayacak biri olmalı. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımın gerçek Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. İçlerinden başkan adayı çıkabilir, bir araya da gelebilirler. Ben aday olmayacağım isterlerse kutsal kitabın üstüne yemin edeyim, ben başkan adayı olmayacağım.

Mecidiyeköy'deki otel inşaatı için her şey hazır. Parası ve yapacak kişiler bulundu. Birtakım eller orayı yapamazsın diyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Galatasaray Lisesi mezunları birbirlerini çok severler ama herkese karşı saygılıdırlar. Çünkü liberal laik sağlam bir eğitim alırlar. Lisedeki Fenerli ve Beşiktaşlıya bile sevgi ile yaklaşırlar. Derin Galatasaray lafını ortaya atanlar belli. Onlar tapelerde konuşmaları ortaya çıkan kişiler.

Taraftarımıza şunu söylüyorum; Galatasaray'ın peşinde olsunlar. Passolig'e rağmen stadımızı doldursunlar. 2 sene evvel Fenerbahçe Stadı'nda şampiyonluk kupasını kazandık. Görevliler vermek istemedi, ışıklar söndürüldü, saha ıslatıldı ama sonra kupamız verildi. Biz onları alkışlarız. Niye, ben onlar gibi değilim. Belki yaptıklarını hatırlar ve utanırlar. Hamza Hoca da söyledi onu da destekliyorum. Ben niye Galatasaray maçını Fenerbahçe Stadı'nda seyretmeyeyim. Biz düşman değiliz ki, öyle fanatikler var ki, sarı kırmızı rengi gördüklerinde gözleri dışarı çıkıyor. Aynı şekilde bizim fanatikler de var. Gezi olaylarını hatırlayın 3 takım taraftarı da bir araya gelip hareket ettiler. Demek ki ortak gayelerimiz var. Yasaklamak demek sorunu daha da büyütmek demek. Fenerbahçe Stadı'na maç seyretmeye gideceğim. Küfür ederlerse de duymayacağım. Beşiktaş taraftarı da bizim sahamızdaki maça gelsin.