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Spor

Galatasaray'da tokat krizi istifa getirdi: Ataman özür dilemeliydi, Başkan Yarsuvat konuyu kapatmaya çalıştı

Galatasaray Basketbol Şube Sorumluluğundan istifa eden Can Topsakal tokat krizini anlattı

19 Şubat 2015 10:06

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Best FM’de yayınlanan “Gökhan Dinç ile Basın Tribünü” programında Spor Müdürü Gökhan Dinç’in sorularını yanıtladı.

Galatasaray Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman’ın oyuncusu Göktürk Ural’a şiddet uygulaması hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Topsakal “Basketbol şube sorumluluğundan istifa etmemin gerekçesi Göktürk’e yapılan harekettir. Üstüne üstlük oyuncunun affedilmeyip, ceza verilmesidir. Göktürk bizim evladımız ve Galatasaray’ın yetiştirdiği geleceği olan bir oyuncudur. Ergin Ataman’dan bu durumun düzeltilmesini ve oyuncunun affedilmesini istedim fakat bunu kabul etmedi. Bu oyuncu antrenöründen hiçbir suçu olmamasına rağmen tokat yemiş ve kadro dışı bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

Topsakal, “Tokadı kabul edemezdim. Yönetim Kurulu’nun yüzde 70-80’i de benim gibi düşünüyor ancak Başkan Yarsuvat konuyu kapatmak istedi” dedi.

Durumu empati yaparak değerlendiren Topsakal “Aynı olay kendi çocuğumun başına gelseydi, en azından antrenörü şikayet eder hakkımı arardım. Bu durum için çevremde birçok kişi antrenöre şiddet uygulayabileceğini söyledi” diye konuştu.

Oyuncuya uygulanan şiddet hakkında konuşan Topsakal “Bu durum açıklanamaz. Ben böyle bir şey olabileceğine inanamam. Bir antrenörün oyuncusuna tokat atması affedilemez bir şey. En azından yapılan hatanın ardından geri adım atılması gerekirdi. Ataman, egosu yüksek olduğu için geri adım atmak istemedi. Başka bir gerekçe   düşünemiyorum. Bu durumun mantıklı bir açıklaması yok” dedi.

 

‘Takıma yeni gelecek
antrenörler böyle olmayacak’

 

A takımında oynamak için mücadele gösteren altyapıdaki genç basketbolcular için mesaj veren Topsakal “ Genç oyuncular sonuna kadar çalışmalarını devam ettirsinler. Bütün antrenörler böyle olmayacaktır. Galatasaray’a yeni koçlar gelip onlara değer verecektir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimindeki durumu hakkında net ifadeler kullanan Topsakal “Aktif olarak yönetim kurulunda görevime devam ediyorum. Galatasaray Yönetim kurulundan istifa etmem söz konusu değil” dedi.

 

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