Ergin Ataman'a 75 bin TL tokat cezası verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Liv Hospital takımı antrenörü Ergin Ataman’ın kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratan eylemi nedeniyle TBF Disiplin Kurulu ilgili madde gereğince kendisine disiplin cezası verildiğini duyurdu.



Al Jazeera'nin haberine göre, açıklamada "Milli takım baş antrenörü sıfatıyla, Ergin Ataman söz konusu bu davranışından dolayı, kamuoyuna karşı sorumluluğu çerçevesinde tatmin edici yeni bir açıklamayı en kısa zamanda yapacaktır" ifadesine yer verildi.

Kararın gerekçesinde ceza vermeyi gerektiren hukuki normlar sayıldıktan sonra, "Önemli bir kulübün, hatta Türk Milli Takımı'nın antrenörü durumundaki Ergin Ataman'ın, spor camiasındaki diğer kişilerin sorumluluklarının ötesinde, genç spor insanlarına ve bilhassa geleceğin antrenörlerine örnek olma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu tip olaylar karşısında sessiz ve tepkisiz kalmak, bu tip olaylara destek olmak anlamına geleceği, ilgililerin mevzuat kapsamında cezalandırılarak, caydırıcılık ilkesinin uygulanması gereği açıktır" denildi.



Ataman'ın, yaşanan olayla ilgili TBF'ye gönderdiği cevap yazısında, sporcunun müsabaka içerisinde ruhsuz bir şekilde davrandığını, bu nedenle motive etmek ve ders vermek amacıyla sporcuya hafif tokat attığını belirttiği kaydedildi.



Basketbolcu Göktürk Ural, Galatasaray Liv Hospital'in Türkiye Basketbol Ligi'nde NSK Eskişehir Basket ile yaptığı maçın devre arasında, başantrenör Ataman'ın kendisine yönelik davranışı nedeniyle TBF'ye başvurmuştu.