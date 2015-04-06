'Enerji içecekleri uyuşturucu kullanımını özendirebilir'

İngiltere'nin en büyük öğretmen sendikalarından biri olan NASUWT, enerji içeceklerinin çocukların sınıfta davranışlarını bozduğunu ve kafein yüklü bu içeceklerin, uyuşturucu kullanımını özendirebileceği uyarısında bulundu.

BBC Türçe’de yer alan habere göre, sendikanın genel sekreteri Chris Keates, öğrencilerin sabahın ilk saatlerine kadar uyanık kalabilmek için enerji içeceği kullandığını, sonra uykusuzlukla baş edebilmek için yeniden bu içeceklere başvurduğunu belirterek çok sayıda öğretmenin bu konuda kaygılı olduğunu belirtti.

NASUWT, okullarda enerji içeceği konusunda başlattığı kampanya kapsamında, aşırı derecede enerji içeceği tüketimiyle alkol, esrar ve mephedrone adlı keyif verici madde kullanımı arasında bağlantı olduğunu söyleyen Swanswell adlı yardım örgütüyle işbirliği yaptı.

Swanswell, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı konusunda çalışmalar yürütüyor.

'Kısır döngü'

Bu dernek, çok sayıda genç bağımlının uzmanlara, uykusuzluk ve anksiyeteyle başa çıkmak için alkol ve uyuşturucuya başladığını söylemesi üzere alarma geçtiğini belirtiyor.

Bu belirtilerin aşırı miktarda, yüksek oranda şeker içeren yiyecek ve içecek tüketilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.

Hannah Broughton adlı dernek görevlisi "Uyuşturucunun enerji seviyesini düşürmesine karşı uyarıcı olarak kafein kullanan birçok çocuk kısır döngüyle karşı karşıya. Birçok kişi kafeinin ne kadar zararlı olabileceğini bilmiyor" dedi.

Ne kadar tüketilmeli?

Swanswell'e göre ergenlik çağındaki bir kişinin 200 mg'dan daha fazla kafein tüketmemesi gerekiyor. Bu, aynı zamanda İngiltere Gıda Standartları Kurumu'nun hamile kadınlar için önerdiği miktar.

500 ml enerji içeceğinde 144-160mg kafein bulunuyor. 500 gram kolada ise 39.6mg. Bir enerji içeceğindeki kafein miktarının üç espresodaki kadar olduğu belirtiliyor.

İngiltere Meşrubatçılar Derneği Başkanı Gavin Partington, "Büyük kahve zincirlerindeki kahveler, birçok enerji içeceğininkinden daha fazla kafein içeriyor. Ancak her yiyecek ve içecekte olduğu gibi enerji içeceklerinin de ölçülü tüketilmesi gerekiyor" dedi.

Dernek, yüksek kafein içeren alkolsüz içecekleri çocuklara tavsiye etmiyor.