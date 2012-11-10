Enerji içecekleri beyin hasarına neden oluyor!

Yapılan araştırmalara göre, özellikle gençler arasında sıklıkla tüketilen enerji içeceklerinin sağlığı olumsuz yönde etkilediği bildirildi. Tüketim miktarına bağlı olarak kalp krizinden beyin hasarına kadar bir çok sakıncasının olduğu belirtildi.

İşte enerji içeceklerinin sakıncaları:

- Kafein içeriği oldukça yüksek olan enerji içecekleri kan basıncını artırıp kalp ritmini etkiliyor.

- Yüksek kafein enerji metabolizmasını hızlandırıyor ama uykusuzluk sorunu yaşatabiliyor.

- Merkezi sinir sistemini direkt etkilediği için uzun süreli tüketimlerde sinir sistemi hastalıklarını tetikliyor.

- Dehidrasyona ve dolayısıyla suda eriyen vitaminlerin kaybına neden oluyor.

- Kafeinin yanı sıra yüksek oranda şeker içermesi diyabet riskini de etkiliyor.

- Karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor, önemli hasara neden olabiliyor.

- Alkolle birlikte tüketimi ise en tehlikelisi, beyin fonksiyonlarında hasara neden olabiliyor.