Kalp hastasının ölümünde 'enerji içeceği' iddiası!

İstanbul Maltepe'de kalp hastası Harun Yıldız (27), enerji içeceği içmesinin ardından yaşamını yitirdi.Yıldızın yakınları enerji içeceğinin kalp krizi geçirmesini tetiklediğini iddia etti.

1.5 ay önce kalbinden anjiyo olan Yıldız, gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İddialara göre, kalp krizini tetikleyen şey enerji içeceği oldu.

Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı.Yıldız ailesiyle birlikte bir yakınının nikahından dönüyordu.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, yolda enerji içeceği içen Yıldız'ın bir süre sonra midesi bulandı. Altayçeşme mahallesinde bir benzin istasyonunda durdular. Elinde enerji içeceği ile tuvalete giden Yıldız'ın dönmemesi üzerine eşi ve kayınpederi genç adamı tuvalette yere yığılmış halde buldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harun Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.