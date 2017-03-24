Enerji Bakanı Albayrak: Çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “2017 ve 2018 yılında çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız” dedi.

Hürriyet'in haberine göre Albayrak, Kırşehir'de Kaman ve Mucur ilçelerine bu yıl sonuna kadar doğalgazı getireceklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi. Albayrak şöyle konuştu:

“Konuşmaya sürprizle girelim ki ağzımız tatlansın istedik. 2017 ve 2018 yılında, çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Bunun ayaklarından birisi olan Kırşehir’imizde bu sene 2 ilçemizi inşallah önümüzdeki kış doğalgazla buluşturacağız.”