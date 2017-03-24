Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 10.00'dan yüzde 9.75'e düşürdü. Banka böylelikle Eylül ayından bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürdü. Bu karar piyasalarda sürpriz olarak değerlendirildi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, faizin değiştirilemeyrek yüzde 10.00 seviyesinde bırakılması bekleniyordu. Ankete katılan 41 ekonomistin 11'i çeyrek ya da yarım puan indirim beklerken, kalan katılımcılar değişiklik beklemiyordu.

Banka, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyondaki yavaşlama tahminlerin ötesine geçti, enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor ve ekonomik faaliyet toparlanıyor," dedi ve önümüzdeki ikinci ve üçüncü çeyreklerde faizi kademeli olarak düşürme olasılığı gördüğünü belirtti.