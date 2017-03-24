Türkiye'de her 6 patrondan biri kayıt dışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kayıt dışı istihdama ilişkin artış oranlarında işverenler başı çekti.

İstihdam edilenler içinde işveren sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 1 milyon 239 bine yükselirken, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı olmayan (kayıt dışı) işveren sayısı yüzde 29,6 artışla 197 bine çıktı. Kayıt dışı işveren sayısı 2015'te 152 bin seviyesindeydi. Buna göre geçen yıl Türkiye'de geçen yıl her 6 işverenden biri kayıt dışı faaliyet gösterdi.

Kayıt dışı işveren sayısı tarımda geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 20 bine yükselirken, tarım dışı sektörlerde bu rakam yüzde 15 artışla 177 bin olarak kayıtlara geçti.

İstihdam edilenlerde kayıt dışı sayısı 2015 yılında 8 milyon 937 binken, geçen yıl bu rakam yüzde 1,9 artışla 9 milyon 111 bine yükseldi. Ücretli ve yevmiyelilerde kayıt dışı sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,3 yükselişle 3 milyon 346 bine ulaştı. Kayıt dışı ücretsiz aile işçisi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2,2 azalarak 2 milyon 769 bine geriledi.

Kendi hesabına çalışanlardan kayıt dışı olanların sayısı yüzde 4,2 artarak 2 milyon 798 bine ulaştı.

İstihdam edilenler arasında işveren sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 1 milyon 239 bine ulaşırken, kayıt dışı işveren sayısındaki artış oranı aynı dönemde yüzde 29,6 oldu. Farklı bir söylemle, geçen yıl 6 işverenden biri kayıt dışı çalıştı.