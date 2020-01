En yüksek riskli marka ‘Trump’

ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump’ın sahip olduğu ‘Trump’ markası, ABD’de ve dünyada güvenlik bakımından en yüksek riskli marka haline dönüştü. ABD’de Trump karşıtı protestoların artması, ülkede başkan Trump’a ait bina ve işyerlerinde güvenlik önlemlerinin de en üst düzeye çıkartılmasına neden oldu.

VOA'nın haberine göre, dünyanın diğer ülkelerinde bulunan Trump’a ait veya ortaklıklarının bulunduğu iş yerlerinde ise Amerikan güvenlik güçleri ve yerel polis güçleri tarafından en üst düzeyde koruma tedbirleri uygulanıyor.

ABD ve dünyada Trump’a ait 514 iştirak ve kuruluştan 264 tanesi Trump ismini, 54 tanesi de Trump’ın adı ve soyadının baş harflerini taşıyor.

‘Trump’ hedefteki marka

ABD markaları daha önce yurtdışındaki şiddet olaylarını hedefi olmuş ancak bu markalardan hiç biri, bir Amerikan başkanına ait olmamıştı.

Güvenlik uzmanları, Amerika'nın 45'inci başkanı olan Trump’ın sahip olduğu markanın açık bir hedef haline dönüşmesinden endişe ediyor.

ABD Başkanı Trump’ın dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan iş yerlerinin hedef haline gelebileceği için büyük risk taşıdığını belirten güvenlik uzmanları, ‘Trump’ markası altında hizmet veren kuruluşları korumak için yerel kolluk güçleriyle işbirliği yapıyor.

Güvenlik uzmanları, en riskli marka olarak açıkladıkları ‘Trump’a’ ait iş yerleri ve işletmelerin suç çeteleri, terör örgütü militanları ve toplumsal gösterilerin en büyük hedefi olmasından endişe duyuyor.

"Trump çalışanları risk taşıyor"

Dünyanın bir çok ülkesinde bulunan Trump markasını taşıyan binaların hedef olduğunu düşünen yetkililer, dünyanın her hangi bir ülkesinde Trump çalışanlarının bazı suç örgütleri, terör örgütleri tarafından fidye veya başka kötü amaçlar için kaçırılabileceği endişesini taşıdıklarını belirttiler.

ABD’deki Trump işletmelerinden bazıları

Trump markasını taşıyan ve güvenlik riski nedeniyle üst düzeye önlem alınan ‘Trump’ markası taşıyan işletmeler şöyle;

Trump Tower: New York’ta Beşinci Caddede bulunan 58 katlı Trump Tower’ın en üst üç katında ABD Başkanı Trump yaşıyor.

Trump’ın tüm işlerinin yönetim merkezi de olan Trump Tower New York’ta Trump aleyhinde yapılan protestolarında en yoğun olarak yaşandığı yer konumunda.

​Trump World Tower: New York’ta Birleşmiş Milletler merkez binasının karşısında bulunan 845 United Nations Plaza adresinde yer alan bina uzmanlara göre yüksek risk taşıyan binaların başında geliyor.

AXA Financial Center: New York’ta Altıncı Caddedeki finansal iş merkezi olarak kullanılan 43 katlı binanın bir şubesi de San Francisco’da bulunuyor.

The Trump Building: Dünyanın finans merkezi Wall Street’ de bulunan bina tarihi olma özelliğinin yanı sıra içinde bulunan ünlü finans kuruluşlarıyla biliniyor. Trump International Hotel and Tower New York: Manhattan’da Columbus Meydanında bulunan bina, otel ve aynı zamanda konut olarak kullanılıyor.

Trump Park Avenue – New York

Trump International Hotel and Tower - Chicago

Trump Hotel - Las Vegas

Palm Beach Konutları - Palm Beach - Florida

Mara Lago Yazlık Konutları - Weschester – New York

Beverly Hills Konutları – Calfornia

Trump International Hotel - Washington D.C

Wollman Rink Trump Central Park buz pateni işletmeleri – New York

Virgina Paten Pistleri - Virgina

Trump Şarapçılık İşletmeleri ve konutları - Charlottesville –Virginia

Trump Golf Kulüpleri: ABD’de çeşitli eyaletlerde hizmet veren golf kulüpleri ise şöyle:

Trump National Golf Club - Sterling Virginia

Trump National Golf Club - Westchester – New York

Trump National Golf Club in Bedminster – New Jersey

New Jersey Trump International Golf Club

West Palm Beach, Florida

Trump National Golf Club - Charlotte Kuzey Carolina

National Golf Club - Philadelphia

Trump National Golf Club - Los Angeles.

Trump Palace: New York

Trump Parc and Trump Parc East: Central Park – New York

Trump Plaza: New York

Old Mayfair Otel - Park Avenue – New York

Trump SoHo Hotel-Soho – New York

Trump Bay Street - Jersey City – New Jersey

Trump Plaza Kuleleri - New Jersey

Trump Plaza Westchester County – New York

Trump Tower City Center – Weschester – New York

Trump Park Stamford – Stamford, Connecticut

Trump Park Residences - Shrub Oak, New York

Trump International Hotel ve Tower - Fort Lauderdale – Florida

Trump Towers Sunny Isles Beach – Florida

Trump Grande Ocean Resort and Residences- Florida

Trump Palace and Trump Royale - Hollywood Beach, Florida

Trump Towers – Atlanta – Georgia

Trump Charlote, project canceled. Shortly after, Trump bought a former golf

Trump International Hotel and Tower - Waikiki Beach Walk

Trump International Hotel & Residence- Phoenix, Arizona.

Trump International Hotel and Tower: New Orleans

Trump International Hotel and Tower – Chicago

Trump’a ait veya ortak olduğu uluslararası işletmeler

Trump International Golf Links - Golf sahaları, villa ve tatil köyü – İskoçya

Trump World Golf Club - Dubai Birleşik Arap Emirliği

Elite Tower, Ramat Gan – İsrail

Trump International Hotel & Tower - Lido Lake, Java - Endonezya

Trump International Hotel & Tower Vancouver – Kanada

Trump Towers İstanbul, İstanbul

Trump World Seoul – Güney Kore

Trump International Hotel and Tower Toronto - Kanada

The Palm Trump International Hotel and Tower, Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri

Trump Ocean Club International Hotel and Tower - Panama

Trump Ocean Resort Baja - Meksika

Trump at Cap Cana - Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti

Trump Tower Manila, Makati City – Filipinler

Trump Tower, Mumbai - Hindistan

Trump Towers Pune - Hindistan