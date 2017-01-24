En yüksek riskli marka ‘Trump’

ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump’ın sahip olduğu ‘Trump’ markası, ABD’de ve dünyada güvenlik bakımından en yüksek riskli marka haline dönüştü. ABD’de Trump karşıtı protestoların artması, ülkede başkan Trump’a ait bina ve işyerlerinde güvenlik önlemlerinin de en üst düzeye çıkartılmasına neden oldu.
VOA'nın haberine göre, dünyanın diğer ülkelerinde bulunan Trump’a ait veya ortaklıklarının bulunduğu iş yerlerinde ise Amerikan güvenlik güçleri ve yerel polis güçleri tarafından en üst düzeyde koruma tedbirleri uygulanıyor.
ABD ve dünyada Trump’a ait 514 iştirak ve kuruluştan 264 tanesi Trump ismini, 54 tanesi de Trump’ın adı ve soyadının baş harflerini taşıyor.
‘Trump’ hedefteki marka
ABD markaları daha önce yurtdışındaki şiddet olaylarını hedefi olmuş ancak bu markalardan hiç biri, bir Amerikan başkanına ait olmamıştı.
Güvenlik uzmanları, Amerika'nın 45'inci başkanı olan Trump’ın sahip olduğu markanın açık bir hedef haline dönüşmesinden endişe ediyor.
ABD Başkanı Trump’ın dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan iş yerlerinin hedef haline gelebileceği için büyük risk taşıdığını belirten güvenlik uzmanları, ‘Trump’ markası altında hizmet veren kuruluşları korumak için yerel kolluk güçleriyle işbirliği yapıyor.
Güvenlik uzmanları, en riskli marka olarak açıkladıkları ‘Trump’a’ ait iş yerleri ve işletmelerin suç çeteleri, terör örgütü militanları ve toplumsal gösterilerin en büyük hedefi olmasından endişe duyuyor.
"Trump çalışanları risk taşıyor"
Dünyanın bir çok ülkesinde bulunan Trump markasını taşıyan binaların hedef olduğunu düşünen yetkililer, dünyanın her hangi bir ülkesinde Trump çalışanlarının bazı suç örgütleri, terör örgütleri tarafından fidye veya başka kötü amaçlar için kaçırılabileceği endişesini taşıdıklarını belirttiler.
ABD’deki Trump işletmelerinden bazıları
Trump markasını taşıyan ve güvenlik riski nedeniyle üst düzeye önlem alınan ‘Trump’ markası taşıyan işletmeler şöyle;
Trump Tower: New York’ta Beşinci Caddede bulunan 58 katlı Trump Tower’ın en üst üç katında ABD Başkanı Trump yaşıyor.
Trump’ın tüm işlerinin yönetim merkezi de olan Trump Tower New York’ta Trump aleyhinde yapılan protestolarında en yoğun olarak yaşandığı yer konumunda.
Trump World Tower: New York’ta Birleşmiş Milletler merkez binasının karşısında bulunan 845 United Nations Plaza adresinde yer alan bina uzmanlara göre yüksek risk taşıyan binaların başında geliyor.
AXA Financial Center: New York’ta Altıncı Caddedeki finansal iş merkezi olarak kullanılan 43 katlı binanın bir şubesi de San Francisco’da bulunuyor.
The Trump Building: Dünyanın finans merkezi Wall Street’ de bulunan bina tarihi olma özelliğinin yanı sıra içinde bulunan ünlü finans kuruluşlarıyla biliniyor. Trump International Hotel and Tower New York: Manhattan’da Columbus Meydanında bulunan bina, otel ve aynı zamanda konut olarak kullanılıyor.
Trump Park Avenue – New York
Trump International Hotel and Tower - Chicago
Trump Hotel - Las Vegas
Palm Beach Konutları - Palm Beach - Florida
Mara Lago Yazlık Konutları - Weschester – New York
Beverly Hills Konutları – Calfornia
Trump International Hotel - Washington D.C
Wollman Rink Trump Central Park buz pateni işletmeleri – New York
Virgina Paten Pistleri - Virgina
Trump Şarapçılık İşletmeleri ve konutları - Charlottesville –Virginia
Trump Golf Kulüpleri: ABD’de çeşitli eyaletlerde hizmet veren golf kulüpleri ise şöyle:
Trump National Golf Club - Sterling Virginia
Trump National Golf Club - Westchester – New York
Trump National Golf Club in Bedminster – New Jersey
New Jersey Trump International Golf Club
West Palm Beach, Florida
Trump National Golf Club - Charlotte Kuzey Carolina
National Golf Club - Philadelphia
Trump National Golf Club - Los Angeles.
Trump Palace: New York
Trump Parc and Trump Parc East: Central Park – New York
Trump Plaza: New York
Old Mayfair Otel - Park Avenue – New York
Trump SoHo Hotel-Soho – New York
Trump Bay Street - Jersey City – New Jersey
Trump Plaza Kuleleri - New Jersey
Trump Plaza Westchester County – New York
Trump Tower City Center – Weschester – New York
Trump Park Stamford – Stamford, Connecticut
Trump Park Residences - Shrub Oak, New York
Trump International Hotel ve Tower - Fort Lauderdale – Florida
Trump Towers Sunny Isles Beach – Florida
Trump Grande Ocean Resort and Residences- Florida
Trump Palace and Trump Royale - Hollywood Beach, Florida
Trump Towers – Atlanta – Georgia
Trump Charlote, project canceled. Shortly after, Trump bought a former golf
Trump International Hotel and Tower - Waikiki Beach Walk
Trump International Hotel & Residence- Phoenix, Arizona.
Trump International Hotel and Tower: New Orleans
Trump International Hotel and Tower – Chicago
Trump’a ait veya ortak olduğu uluslararası işletmeler
Trump International Golf Links - Golf sahaları, villa ve tatil köyü – İskoçya
Trump World Golf Club - Dubai Birleşik Arap Emirliği
Elite Tower, Ramat Gan – İsrail
Trump International Hotel & Tower - Lido Lake, Java - Endonezya
Trump International Hotel & Tower Vancouver – Kanada
Trump Towers İstanbul, İstanbul
Trump World Seoul – Güney Kore
Trump International Hotel and Tower Toronto - Kanada
The Palm Trump International Hotel and Tower, Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
Trump Ocean Club International Hotel and Tower - Panama
Trump Ocean Resort Baja - Meksika
Trump at Cap Cana - Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti
Trump Tower Manila, Makati City – Filipinler
Trump Tower, Mumbai - Hindistan
Trump Towers Pune - Hindistan