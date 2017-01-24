Donald Trump'ın Beyaz Saray’daki ilk iş günü nasıl geçti?

Amerika’nın 45. Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’daki mesaisine Pazartesi sabahı başladı. Sabah sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında “Ulusal güvenlik ve istihdam konusuna odaklı yoğun bir hafta başlıyor. Saat 9’da Amerika’nın en büyük üretici firmalarının yöneticileri geliyor” dedi.

Trump, sosyal medya hesabında duyurduğu gibi güne iş dünyasının önde gelen yöneticileri ile toplantı yaparak başladı. Trump CEO’lara “Bu ülkede bir fabrikanız varsa onu kapatıp yine bu ülke içerisinde başka bir yerde fabrika açabilirsiniz bunda hiçbir sorun yok. Ama eğer ben fabrikamı yurtdışına taşıyacağım derseniz o zaman hatırı sayılır bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaksınız. Bazıları bu serbest ticaret kuralına aykırı diye düşünebilir ama biz artık serbest ticaret yapmıyoruz” dedi.

Trump ayrıca bugün Amerika’nın Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’ndan ayrılmasını öngören başkanlık kararnamesini de imzaladı. Söz konusu birlik Obama’nın önem verdiği ve 12 ülkenin dahil olduğu bir birlikti. Henüz imza ve onay aşamasında olan birlik Amerika’nın da katılımı ile hayata geçseydi dünya ticaretinin %40’ını elinde tutan bir yapı haline gelecekti. Amerika’nın çekilme kararından sonra işbirliğinin nasıl bir yol izleyeceği şu an bilinmiyor. Anlaşmalar henüz pratikte yürürlüğe girmemiş olsa da Amerika’nın işbirliğinden çıkma kararının ardından Amerikan Doları uluslararası piyasalarda Japon Yeni karşısında değer kaybetti. Uzmanlar Trump’ın uygulayacağı politikalar konusundaki belirsizliklerin bir süre daha dolarda dalgalanmalara neden olabileceğine dikkat çekti.

Trump ayrıca üst düzey şirket yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere NAFTA olarak bilinen Meksika, Kanada ve Amerika arasındaki serbest ticaret anlaşmasının durumu ile ilgili de en kısa zamanda söz konusu ülke liderleri ile görüşeceğini söyledi.

Ortadoğu’ya kritik telefonlar

Başkan Donald Trump ayrıca Mısır cumhurbaşkanı Sisi’yi de telefonla aradı. Görüşmenin ardından Mısır yönetimi ve Beyaz Saray sözcüsü tarafından yapılan açıklamada iki liderin teröre karşı savaş konusunda fikir alışverişinde bulundukları, Amerikan ordusunun terör ile savaşta Mısır’a destek vereceğinin ifade edildiği belirtildi. Trump ayrıca Sisi’yi de Washington’a davet etti. Trump ilk olarak haftasonu İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu’yu aramış ve ilk görüşmesini onunla yapmıştı. Trump aynı zamanda bu görüşmede de Netanyahu’yu Amerika’ya davet etmişti.

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Donald Trump’ın kendisine ait şirketlerdeki tüm görevlerini daha önceden duyurduğu şekilde ailesine devrettiği belirtildi. Trump şirketlerindeki tüm yönetim ve idareyi oğulları Don ve Eric Trump’a bıraktı.