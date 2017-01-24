Trump, Oval Ofis'in perdelerini değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk çalışma gününde Beyaz Saray'daki çalışma bürosu olan Oval Ofis'teki perdeleri değiştirmesi dikkat çekti.

New York Post gazetesi'nden aktaran Ocak Medya'nın haberine göre, Trump gelmeden önce, çalışacağı büronun dekorunu elden geçirmiş.

Barack Obama’nın daha mütevazı dekorunun yerine, odanın perdelerinden başlayarak daha çok 'altın renkli' eşyaların odada yer aldığı yorumu yapıldı.

Obama’nın çalıştığı odanın perdeleri şöyle:

Trump’ın ilk gün verdiği poz ve arkadaki altın rengi perdeler ise şöyle: