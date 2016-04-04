En büyük turizm pazarı Almanya'dan yapılan rezervasyonlar yüzde 40 düştü

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle bu yıl Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek turist sayısında önemli düşüş beklendiğini belirtirken; rezervasyon ve organizasyonlarda da çok sayıda iptal yaşandığını açıkladı.

TÜROB'un Türkiye'nin en büyük turizm pazarı konumundaki Almanya’ya ilişkin öngörülerini paylaştığı rapora göre, Türkiye'de son dönemde gerçekleşen saldırılar Avrupalı turistler için önemli güvenlik endişesi oluştururken; Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere AB ülkelerinden bu yıl gelecek turist sayısında önemli oranda düşüş bekleniyor.

Raporda yer alan bilgiye göre; Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) 2016 Türkiye satışlarında yüzde 40 gerileme kaydedildi.

Alman Seyahat Acentaları Kooperasyon Zinciri ise nisan ayında yaklaşık 600 seyahat acentasının katılımı ile Kuşadası’nda yapacağı yıllık toplantısını güvenlik nedeniyle iptal etti.

Kruvaziyerler turları da iptal

Gerek güvenlik algısı, gerekse Galataport’ta başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle 2016'da Türkiye ve İstanbul’a yapılması planlanan kruvaziyer turlarının tamamına yakını da iptal edildi.

Özellikle Almanya’dan talebin ancak güvenlik konusunda bir kanaat oluştuktan belli bir süre sonra artmaya başlayacağı öngörülen rapora göre, Türkiye'nin en büyük turizm pazarı konumundaki Almanya'dan bu yıl gelecek talepte son dakika satışları belirleyici olacak.

Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla 5.58 milyon olmuştu. Bu yılın ilk iki ayında ise Almanya pazarı yüzde 6 düşüşle 252,000'e geriledi.

'Sayısal doluluk sağlansa bile...'

Bu yıl sektördeki daralmayı azaltmak için oteller tarafından konaklama fiyatlarında önemli oranda indirimlerin yapıldığına işaret edilen raporda, "Bu nedenle sayısal doluluklar sağlansa dahi gelir kaleminde çok önemli kayıpların yaşanacağı bir yıl olarak kayıtlara geçecek" denildi.

AB ülkelerinin yanı sıra siyasi fikir ayrılıkları nedeniyle Rusya Federasyonu'ndan gelecek turist sayısında da 2016'da önemli gerileme beklendiği kaydedilen raporda, Ortadoğu ve İran pazarlarında ise artış beklendiği ifade edildi.

Türkiye-Yunanistan Ege Denizi rotasını izleyerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların da turistlerin destinasyon kararında belirleyici olacağı kaydedilen raporda, Yunanistan’ın birçok adasının da turizm talebi açısından 2016'da önemli oranda daralma yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Rapora göre Avrupalı turistlerin güvenlik kaygıları sebebiyle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika yerine bu yıl İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Fransa’ya yönelecekleri tahmin ediliyor.