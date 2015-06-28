Emre'nin Fenerbahçe'den gönderilmesine maç kasetleri mi neden oldu?

Göreve geldiğinde “Kadromda 1.5 dünya yıldızı var” derken, “buçuk” olarak Emre Belözoğlu’nu sayıp ayrılık sinyalini veren F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, maç kasetleriyle 1 hafta geçirdiği Portekiz’de kararını verdi.

Kaptan Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığı sportif direktör Giuliano Terraneo tarafından açıklandı. Öncelikle şunu belirtelim. Biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini Emre düne kadar bilmiyordu. Basın toplantısını TV’den izlerken durumdan haberdar olan tecrübeli futbolcunun yayından hemen sonra telefonu çaldı. Arayan genel sekreter Mahmut Uslu’ydu.

Emre’ye durumu anlattı ve teknik direktörün tercihi nedeniyle artık birlikte çalışamayacaklarını bildirdi. Uslu, Emre’ye camia için çok önemli olduğunu ve kapılarının da her zaman açık olduğunu belirtti. Çok üzülen milli oyuncu da Uslu’ya teşekkür etti ve konuşma noktalandı.