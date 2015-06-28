Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'ndan açıklama

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmeyerek takımdan gönderilen Emre Belözoğlu, kulübün aldığı karar hakkında konuştu. Belözoğlu, "Böyle bir karar beklemiyordum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

TRT'de yayınlanan Stadyum programını hazırlayıp sunan Ersin Düzen, kişisel Twitter hesabından Emre Belözoğlu ile telefonda görüştüğünü söyledi. Emre'nin "Türkiye'de oynamayı düşünmediğini, yurt dışından teklif gelirse değerlendireceğini" söyleyen Düzen, Belözoğlu'nun şöyle söylediğini aktardı:

"Hakkımda hayırlısı olsun. Böyle bir karar beklemiyordum. Bu yüzden gelen teklifleri geri çevirmiştim..."