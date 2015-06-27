Fenerbahçe: Teşekkürler Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmeyen Emre Belözoğlu için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden bir mesaj paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, futbol takımımızın 2015 – 2016 sezonu planlaması kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen kaptanımız Emre Belözoğu’na, takımımıza vermiş olduğu emekten ötürü bir teşekkür ediyoruz' denilidi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Oyuncumuzla yapılan görüşmelerin ardından, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu’nun imzasıyla gönderilen mektupta, kaptanımıza Fenerbahçe’de görev yaptığı süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattığı gurur ve başarı nedeniyle teşekkür edilirken, kendisine bundan sonraki yaşamında ailesiyle birlikte mutlu ve başarılı günler geçirmesi dilendi.