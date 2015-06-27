Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun yolu sarı lacivertlilerle ayrılıyor. Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, sözleşmesi biten Emre Belözoğlu hakkındaki teknik raporun olumsuz olduğunu belirtip, milli futbolcuyla devam etmeyeceklerini açıkladı.

Emre'ni bir süredir Başakşehirspor ile görüştüğü ve anlaşma sağlanırsa kaptanlık pazubandını takacağı bildirildi.



Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terraneo, Emre hakkındaki teknik raporun olumsuz olduğunu ifade edip, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılacağını ima etti. Terraneo şunları söyledi:



"Emre hakkındaki teknik rapor olumlu olsaydı teklifte bulunurdu. Emre'yi Türkiye'den Inter'e transfer eden kişi benim. O dönem Emre Türkiye ile ilk bağlantım olmuştu, ne ilginçtir ki, Türkiye'ye geldim yine Emre soruluyor! Sadece Emre hakkında konuşmak takımda sözleşmesi biten diğer oyunculara haksızlık oluyor. Hayat devam ediyor. Herkes profesyonelce işini yapmak zorunda" diye konuştu.

Yeni takımı Başakşehirspor

Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda forma giyeceği takım da büyük ölçüde belli oldu. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehirspor'da forma giyecek. Turuncu lacivertli kulüp ile bir süredir görüşmelerde bulunan Emre'nin 2 yıllık teklifi kabul ettiği belirtildi. Emre Belözoğlu yeni takımında kaptanlık pazubandını da takacak.