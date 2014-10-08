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Emrah Demir için Hüda Par'dan tweet: Kahramanca engellendi

Batman'daki Kobanê gösterilerinde hayatını kaybeden Emrah Demir'in öldürülmesini Hüda Par resmi twitter sayfasından paylaştı

08 Ekim 2014 19:20

Batman'daki gösterilerde dün gece yaşamını yitiren Emrah Demir'in yerde yatarken çekilen fotoğraflarının altına cinayetin Hüda Par'lılar tarafından işlendiği mesajı yazılarak, 'Hüda-Par Batman' hesabından paylaşıldı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Kobanê'ye destek için dün gece Batman'da düzenlenen eylem sırasında vurularak öldürülen 22 yaşındaki Emrah Demir'in fotoğrafları "Hüda-Par Batman" adlı Twitter hesabından ilginç mesajlarla paylaşıldı.

Hüda Par Batman örgütünde düzenlenen etkinliklerin duyurulduğu, politik mesajların da atıldığı hesapta Demir'in Hüda Par İl binasına saldıran grup içerisinde olmakla suçlandı ve kendisinin 'kahraman HüdaPar'lılar' tarafından engellendiği yazıldı.

 

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