Emniyetten polise 'eylemci yaralamayacak' yeni gaz fişeği

Toplumsal olaylarda kullanılan gaz fişeği kapsülünün yaralanma ve ölümlere neden olması nedeniyle polis artık ateşlendiğinde 3 ve 6 parçaya ayrılan yeni tip gaz fişekleri kullanacak.

Okmeydanı’nda, Gezi Parkı eylemleri sırasında 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanması ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi polisi, ‘gaz fişeği’ konusunda arayışa itti.

Nihat Uludağ ve Yusuf Doğan'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, yurtdışına uzman polis ekibi göndererek göstericilere zarar vermeyen gaz fişeği araştırması yaptırdı. Uzun süren inceleme sonrasında Brezilya’da, Zed’den (gaz tüfeği) ateşlendikten sonra 3 ve 6 parçaya ayrılan gaz fişekleri alınmasına karar verildi.

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