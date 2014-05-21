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Gaz fişeği nedeniyle kafatası kırılan Erdal Bakırcı davasında sanık polislere beraat

İstanbul Maltepe'de polisin attığı gaz fişeği nedeniyle kafatası kırılan Erdal Bakırcı’nın vurulmasına ilişkin davada yargılanan polislerin beraatine karar verildi

21 Mayıs 2014 23:22

İstanbul Maltepe’de 2008 yılında gecekondu yıkımı sırasında evinin balkonundan bakarken, polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından ağır şekilde yaralanan ve halen tedavi gören Erdal Bakırcı’nın vurulmasına ilişkin dava, dört yıl sonra sonuçlandı. Yargılama sonunda, sanık olarak yargılanan beş polis hakkında, “kesin ve inandırıcı delil olmadığı” gerekçesiyle beraata karar verildi.

İsmail Saymaz’ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Maltepe’de 2008 yılında Başıbüyük Mahallesi’ndeki gecekondu yıkımı sırasında mahalle sakinleri ile polisler karşı karşıya geldi. Polisin attığı biber gazı, o sırada evinin balkonunda bulunan Erdal Bakırcı’nın başına isabet etti. Kafatası kemiği kırılan Bakırcı, sekiz gün yoğun bakımda kaldı. Halen tedavilerine devam edilen Bakırcı, aldığı yara nedeniyle 2010 yılında askerlikten muaf tutuldu. Bu arada, beş polis hakkında ‘taksirle yaralanmaya sebep olma’ iddiasıyla dava açıldı. Anadolu 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 20 Mayıs’ta bitti. Hakim Bayram Aydoğdu, “atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle beş polisin beraatına hükmetti. Bakırcı’nın avukatı Gülizar Tuncer, karara itiraz ederek, temyiz dilekçesi sundu. Tuncer, dilekçesinde, Bakırcı’nın hedef gözetilerek vurulduğunu, gaz fişeğinin silah olarak kullanıldığını savundu.

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