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'Lice protestosunun ardından kaybolan kişi, gaz fişeğiyle öldürüldü' iddiası

Tarsus'ta düzenlenen Lice protestosuna katıldıktan sonra kaybolan ve 5 gün sonra Berdan nehrinde ölü bulunan Rıza Bayram'ın ön raporunda darp izlerine rastlandığı bildirildi

14 Haziran 2014 15:48

Tarsus'ta polisin müdahale ettiği Lice protestosuna katıldıktan sonra kaybolan ve 5 gün sonra Berdan ırmağında ölü bulunan Rıza Bayram’ın ön raporunda darp izlerine rastlandığı bildirildi. Bayram’ın kardeşi Mehmet Bayram, ağabeyinin biber gazı kapsülüyle vurulduğunu ve öldükten sonra nehre atıldığını iddia etti.  

Burak Şefkat'in Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Mehmet Bayram, ağabeyinin yüzme bilmediğini kendi isteğiyle nehre atlamayacağını belirterek, "Morgda teşhis ettim kafasında darp izi vardı. Zaten polis eyleme müdahale esnasında biber gazı kullanmış, kafasındaki izin biber gazı kapsülünden kaynaklandığını düşünüyorum. Abimin eylemden sonra kaybedildiğini ve suya dün atıldığını düşünüyorum. Suda 5 gün bekleyen bir beden hiç mi değişmez, abim uyuyor gibiydi cesedinde hiçbir şekilde şişkinlik ve renk değişikliği yoktu” dedi. 

 

'Ön raporda darp var' 

 

Bayram ailesinin avukatı Yılmaz Talay ise Tarsus Devlet Hastanesi'nden almış oldukları ön raporda darp tespiti olduğunu söyledi. Talay, ''Adli Tıp'tan henüz rapor çıkmadı bu raporun çıkması sonucunda bir çok şey belli olacak'' diye konuştu. 

 

İHD Şube Sekreteri: Korkunç iddialar var

 

İHD Şube Sekreteri Hayati Aktop ise İHD olarak cenazenin sudan çıkarılma anında olay yerinde bulunduklarını belirterek, “Gözlemlerimizi daha sonraki günlerde kamuoyuna açıklayacağız ama ilk elden şunu söyleyebilirim ki cenazenin çıkarılması esnasında bile polis halka çok sert müdahalede bulundu. Halkın kendi cenazesine sahip çıkmasına tahammül edemeyen bir emniyet teşkilatı gözlemledik'' dedi. Aktop mahallelinin çok “korkunç iddialarda” bulunduğunu söyleyerek, "Rıza Bayram'ın suya atıldığı şeklinde iddialar var. Bu konuda İHD olarak hukuksal bütün girişimlerde bulunacağız'' dedi. 

BDP Tarsus İlçe Başkanı Faik Altın da 9 Haziran'da Fahrettin Paşa Mahallesi'nde polisin Lice'de yaşanan olayı protesto etmek isteyen gruba TOMA’larla müdahalesi sonrasında Rıza Bayram’ın ortadan kaybolduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir gün sonra emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmede Rıza Bayram'ın gözaltına alınmadığı bilgisini bize verdiler. Daha sonra edindiğimiz bilgilerle Rıza Bayram'ın ırmakta olabileceğini öğrendik. Ailenin savcılığa başvurması sonucunda bir gün sonra ırmakta çalışma başlatıldı. Ama çalışmalar çok yavaş yürüdü ve bir gün daha geçtikten sonra Rıza Bayram'ın cesedi derede bulundu.''

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