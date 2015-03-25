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Yaşam

Gazi Mahallesi'nde 14 yaşında kız çocuğu gaz fişeğiyle başından vuruldu!

Başından gaz fişeğiyle vurulan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor

25 Mart 2015 11:28

İstanbul Gazi Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde yapılan polis operasyonunu protesto için yapılan protesto yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahalede D.G. isimli 14 yaşındaki bir kız çocuğu başından gaz fişeğiyle vuruldu.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, mahallede gündüz yapılan ev baskınlarını ve gözaltıları protesto eden gruba akrep ve bir TOMA ile müdahale eden polislerin attığı gaz fişeği D.G. isimle 14 yaşındaki kız çocuğunu başından vurdu. D.G. hastaneye kaldırılırken Halkın Hukuk Bürosu gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

 

'Polis rapora müdahale etti' iddiası

 

Haberde ayrıca hastane önünde toplanan çok sayıda kişiye sivil polis ve bir akrep aracıyla müdahale edilerek çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve avukatların da darp edildiği kaydedildi. Polislerin 'doktor raporuna kendi söylediklerinin yazılması için' hastaneye geldiklerini söyledikleri de iddia edildi.

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