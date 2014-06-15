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ANF: Gaz fişeği bir çocuğu öldürdü AA: Eylemcinin elindeki bomba patladı

Adana'daki Lice protestosunda ölen çocuğun biber gazı fişeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, AA 'göstericinin elindeki bombanın patladığı tahmin ediliyor' dedi

15 Haziran 2014 23:49

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki olaylar nedeniyle düzenlenen gösteri sırasında 1 kişi hayatını kaybetti. ANF ve DİHA, 15 yaşındaki İbrahim Aras’ın polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu hayatını geçtiği bilgisini geçerken, AA’nın servis ettiği haberde, ““Göstericilerin cesedinin alınmasını engellemeye çalıştığı kişinin, el yapımı patlayıcının elinde patlaması sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi” ifadesi yer aldı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için Adana’da düzenlenen gösteride, 15 yaşındaki İbrahim Aras yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda barikat kurup yolu yaya ve araç trafiğine kapatan göstericilere polis gaz bombası ve TOMA’larla müdahale etti.

Akşam saatlerinde yakınlarının iddiasına göre ‘Akrep’ tipi bir zırhlı polis aracından atılan gaz bombasının başına isabet ettiği İbrahim Aras yaşamını yitirdi. Aras’ın gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği iddiası, ANF ve DİHA’nın haberinde de yer aldı.

AA’nın haberinde ise “Göstericilerin cesedinin alınmasını engellemeye çalıştığı kişinin, el yapımı patlayıcının elinde patlaması sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi” ifadesi yer aldı.

 

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