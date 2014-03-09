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Yaşam

Emniyet'ten Özge Gündoğan açıklaması

Emniyet, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Özge Gündoğan'ın ölümünden önce koruma talep etmesiyle ilgili ihmali ve kusuru bulunanların takipçisi olacağını bildirdi

09 Mart 2014 10:06

İstanbul Fatih'te 6 Mart günü ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Ekinözü tarafından otobüs içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Özge Gündoğan'ın polise başvurarak şikayetçi olması ve koruma talebinde bulunmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Özge Gündoğan isimli bayanın korunması, alınması gereken tedbirler ve işlemlerde varsa ihmali ve kusuru bulunanların tespiti amacıyla gerekli idari işlemler başlatılmış olup konu hassasiyetle tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.

Doğan Haber Aajansı'nda yer alan habere göre açıklamada, "6 Mart 2014 günü saat 15:45 sıralarında Topkapı Mahallesi Millet Caddesi Eresin Otel önünde 34 TP 8560 plakalı İETT otobüsü içerisinde Mehmet Ekinözü tarafından silahla yaralanan ve kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Özge Gündoğan'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyuna aşağıdaki hususlarda bilgi verilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Özge Gündoğan isimli bayan, 2 Mart 2014 günü saat 00:50 sıralarında Eyüp ilçesi Göktürk Polis Merkezi Amirliğindeki beyanında; şüpheli şahıs ile arasındaki 5 yıllık birlikteliğin sona ermesi nedeniyle tehdit edilmesinden ve telefonunun zorla alınmasından dolayı şikayette bulunmak üzere gelmiştir. Yürütülen işlemler sırasında; Özge Gündoğan çağrı üzerine koruma talep etmiş ve kendisine idari yönden 2010/65 sayılı İçişleri Bakanlığı'nın Tehdit Alan Kişilerin Korunması Hakkındaki Genelge doğrultusunda arayabileceği polis telefonları tebliğ edilmiştir. Söz konusu telefon bilgileri başta 155 olmak üzere, Göktürk Polis Merkezi Amirliği, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği telefon numaralarını kapsamaktadır.

 

Kusuru bulunanların tespiti amacıyla gerekli idari işlemler başlatıldı

 

Diğer taraftan adli yönden ise; Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğünce konu hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek; şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemin yapılması, telefonun şahıstan teslim alınması, şüpheli şahsın ifadesinin alındıktan sonra polis merkezinden salıverilmesi ve evrakların ikmalen gönderilmesi talimatı alınmıştır. Nitekim, 5 Mart 2014 günü saat 01:40 sıralarında şüpheli şahıs ile ilgili gerekli adli işlemler yürütülmüştür. Ancak, bahse konu yaşanan olay nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce Özge Gündoğan isimli bayanın korunması, alınması gereken tedbirler ve işlemlerde varsa ihmali ve kusuru bulunanların tespiti amacıyla gerekli idari işlemler başlatılmış olup konu hassasiyetle tarafımızdan takip edilmektedir"

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