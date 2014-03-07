Eski sevgilisi tarafından otobüste ölürülen Özge 2 kez koruma istemiş

İstanbul Fatih'te dün,üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını, bir belediye otobüsünde öldüren saldırganın, daha sonra intihar ettiği ortaya çıktı. 21 yaşındaki Özge Gündoğan, bir haftada iki kere polisten koruma istemiş.

Dün eski erkek arkadaşı Mehmet Ekinözü tarafından otobüste vurularak öldürülen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Özge Gündoğan’ın (21) geçtiğimiz hafta içinde iki kere Göktürk’te karakola başvurarak tehdit edildiğini anlattığı ve koruma talep ettiği ortaya çıktı.

Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi Özge Gündoğan’ın ağabeyi Mehmet Gündoğan, polise birlikte gittiklerini, kız kardeşinin korkudan okula gidemediğini anlattıklarını ve koruma istediklerini belirtti.

'Polis gayet rahat ve pişkindi'

Elif İnce'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Gündoğan, “İlk olarak beş gün önce Göktürk polis karakoluna gittik. İki gün sonra bu şahıs kardeşimin önünü kesip zorla telefonunu aldı. Bunun üzerine bir daha gittik. Ellerine deliller verdik. Öldüren şerefsizin niyeti belliydi, kapılara küçük küçük kağıtlar asmıştı, seni öldüreceğim diyordu. Cep telefonuna attığı abuk sabuk mesajları sunduk. Kardeşimin korkudan okula gidemediğini anlattık, koruma istedik. Kardeşim okula gidince de olanlar ortada... Okuldan eve dönerken kardeşimi otobüste yakalamış ve vurmuş. Polis sağ olsun hiçbir şey yapmadı. İki sefer de kayıt tutuldu. ‘Koruma için savcılık karar verecek, bu kadarı yeterli’ dediler. Polis gayet rahat ve pişkindi, kardeşimi suçlayacak gibiydiler. Şu anda morgdayız. Cenazemizi kaldıralım davanın peşinde olacağız.”

Genç kadını vurduktan sonra otobüsten inerek kaçan Mehmet Ekinözü’nün dün akşam saatlerinde Üsküdar'da kendini ağaca asarak intihar ettiği öğrenildi.

Cenazesi yarın

Gündoğan’ın cenazesi yarın öğlen Göktürk’ten kalkacak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu cinayetle ilgili İstanbul Üniversitesi’nde basın açıklaması yaptı.