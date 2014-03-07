Belediye otobüsünde kurşunlanarak öldürülen Özge Gündoğan toprağa verildi

Fatih'te dün ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Ekinözü tarafından otobüs içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özge Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Özge Gündoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kemerburgaz Merkez Camii'ne getirildi. Gündoğan'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile üniversiteden arkadaşları, hocaları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine genç kızın annesi katılmazken, taziyeleri ağabeyi Mehmet Gündoğan kabul etti.

Hocaları üzgün

Cenazeye katılanlardan Özge Gündoğan'ın hocası, İstanbul Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Zeynep Kıvılcım, çok üzgün ve kızgın olduklarını belirtti. Kıvılcım, "Çünkü Özge korunmak için defalarca polise başvurarak gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş. Bir kez daha bir genç kadın korunamadı. Yarın 8 Mart ve Özge'den önce de maalesef birçok kadını 'erkeklerin sevgisi' öldürdü. Bunun için devletin harekete geçmesi gerekiyor. Tek şey söylemek istiyorum, artık yeter" diye konuştu.

‘Kendisiyle tanışmamı bile engellediler’

İ.Ü Siyaset Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır da, Özge Gündoğan'ın bu dönem öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "Bu dönem henüz ikinci dersi yaptık. Öğrencilerle yeni yeni tanışıyorduk. Ön sırada oturduğunu biliyorum. Kendisiyle tanışmamı bile engellediler" dedi.

Özge Gündoğan'ın haklarını çok iyi bilen bir öğrenci olduğunu kaydeden Prof. Çakır, "Hayatı tehlikede olduğu için gidip karakola şikayette bulunuyor. Karakoldakilerin çok fazla ilgilenmedikleri söyleniyor. Özge geçen dönem okula gelememiş bile. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Gözyaşları içinde defnedildi

Özge Gündoğan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak Kemerburgaz Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze töreninde arkadaşları ve hocaları Özge Gündoğan'ın resmini taşıdı. Öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi’nde de öğle saatlerinde anma töreni düzenlendi.

