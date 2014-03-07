T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Belediye otobüsünde kurşunlanarak öldürülen Özge Gündoğan toprağa verildi

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özge Gündoğan arkadaşları ve hocalarının da katıldığı bir törenle defnedildi

07 Mart 2014 20:53

Fatih'te dün ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Ekinözü tarafından otobüs içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özge Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Özge Gündoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kemerburgaz Merkez Camii'ne getirildi. Gündoğan'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile üniversiteden arkadaşları, hocaları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine genç kızın annesi katılmazken, taziyeleri ağabeyi Mehmet Gündoğan kabul etti.

 

Hocaları üzgün

 

Cenazeye katılanlardan Özge Gündoğan'ın hocası, İstanbul Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Zeynep Kıvılcım, çok üzgün ve kızgın olduklarını belirtti. Kıvılcım, "Çünkü Özge korunmak için defalarca polise başvurarak gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş. Bir kez daha bir genç kadın korunamadı. Yarın 8 Mart ve Özge'den önce de maalesef birçok kadını 'erkeklerin sevgisi' öldürdü. Bunun için devletin harekete geçmesi gerekiyor. Tek şey söylemek istiyorum, artık yeter" diye konuştu.
‘Kendisiyle tanışmamı bile engellediler’

İ.Ü Siyaset Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır da, Özge Gündoğan'ın bu dönem öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "Bu dönem henüz ikinci dersi yaptık. Öğrencilerle yeni yeni tanışıyorduk. Ön sırada oturduğunu biliyorum. Kendisiyle tanışmamı bile engellediler" dedi.

Özge Gündoğan'ın haklarını çok iyi bilen bir öğrenci olduğunu kaydeden Prof. Çakır, "Hayatı tehlikede olduğu için gidip karakola şikayette bulunuyor. Karakoldakilerin çok fazla ilgilenmedikleri söyleniyor. Özge geçen dönem okula gelememiş bile. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

 

Gözyaşları içinde defnedildi

 

Özge Gündoğan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak Kemerburgaz Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze töreninde arkadaşları ve hocaları Özge Gündoğan'ın resmini taşıdı. Öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi’nde de öğle saatlerinde anma töreni düzenlendi.
 

ETİKETLER

özge gündoğancenazekadın cinayetleriistanbul üniversitesiotobüs

İlgili Haberler

Eski sevgilisi tarafından otobüste vurulan 19'undaki Özge hayatını kaybetti

İstanbul'da yine bir kadın cinayeti işlendi. Eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayan Özge Gündoğan yaşamını yitirdi

Eski sevgilisi tarafından otobüste ölürülen Özge 2 kez koruma istemiş

Eski sevgilisi tarafından vurularak öldürülen Özge Gündoğan'ın iki kere karakola başvurarak tehdit edildiğini anlattığı ve koruma talep ettiği ortaya çıktı

Eski sevgili tarafından öldürülen Özge, üniversite öğrencileri tarafından anıldı

İstanbul Fatih'te eski sevgilisi tarafından öldürülen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Özge Gündoğan okuduğu Üniversite'de anıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24