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Emma Watson’a yapılan çıplak fotoğraf tehdidi sahte çıktı

Emma Watson'ın çıplak fotoğraflarının yayınlanacağı söylenen ve sonrasında ortaya çıkan kampanya sitelerinin sahte olduğu ortaya çıktı

25 Eylül 2014 00:22

İddialara göre, Emma Watson’ı tehdit eden bir 4chan kullanıcısı, Watson’ın Birleşmiş Milletler’de cinsiyet eşitliği hakkında yaptığı konuşmayı beğenmediğini ve cezalandırmak için, onun çıplak fotoğraflarını internette yayınlayacağını söylüyordu. Ancak bu haberlerin internetin sabıkalı bir ‘troll’ ekibi tarafından ortaya atıldığı ortaya çıktı.

Dün çıkan haberlerde, Emma Watson’ın da iCloud hesabının hack’lendiği ve çıplak fotoğraflarının internete sızacağı söyleniyordu. Haberlerde Watson'ın, fotoğraflarının, daha önceki birçok başka yıldızın da çıplak fotoğraflarının paylaşıldığı 4chan ile EmmaYouAreNext.com adlı sitelerde yayınlanacağına dair tehditler aldığı belirtilmişti. Bunun için kurulan internet sitesinde, Watson’ın bir fotoğrafı ve geri sayım butonuna yer verilmiş, geri sayım bittiğinde fotoğrafların yayınlanacağı belirtilmişti.

Radikal.com.tr’nin haberine göre, sayaçtaki zamanın dolmasıyla gerçek ortaya çıktı. Kurulan internet sitesi ve sonrasında yaşananlar ile aslında Rantic adındaki, sosyal medyada pazarlama yapan bir şirketin kampanyası olduğu söylendi. Asıl ilginç olan ise, gerçekte böyle bir şirketin olmaması.

 

'Troll' şakası

 

Business Insider'ın aktardığına göre, aslında Rantic diye bir şirket yok. Olay tamamen, SocialVEVO ya da Jacob Povolotski, Yasha Swag, Swenzy ve Joey B. takma adlarıyla bilinen internet ‘troll’lerinin şakasından ibaret.

Rantic Marketing adlı şirketin adı daha önce, Grand Theft Auto 5'in PC'ler için üretiminin iptal edildiği haberleri sırasında da duyulmuştu. Kısa süre sonra bu haberin de uydurma olduğu ortaya çıkmıştı.

Şu anda EmmaYouAreNext.com sitesine girenler, otomatik olarak Rantic.com’a yönleniyor. Sitede yer alan bilgilerde, EmmaYouAreNext.com internet sitesinin, kısa sürede dünya üzerindeki milyonlarca kişiden ilgi gördüğü belirtiliyor.

Sitede yer alan yazılarda, “4chan’i kapatmamıza yardımcı olun ve daha fazla özel fotoğrafın ortalığa saçılmasını engelleyin. Bu kadınlardan hiçbiri bunu hak etmiyor ve hep beraber bir değişim yaratabiliriz. EmmaYouAreNext.com sitesi, 48 milyon kez ziyaret edildi, 7 milyon facebook beğenisi ve paylaşımı aldı, Tüm dünyada 3 milyon Twitter kullanıcısı bu hesaba ‘mention’ yaptı” deniliyor. Ancak bu sayıların hiçbiri doğru değil.

Sitede ABD başkanı Barack Obama’ya yönelik yazılmış bir de mektup da bulunuyor. Bu kampanyaya katılmak isteyenlerin mektubu imzalaması ve bunu sosyal medyada paylaşması isteniyor. Güvenilir haber siteleri, rantic.com'da yer alan formun doldurulmaması gerektiğini, çünkü bunun dünya çapında bir spam hareketine dönüşebileceği konusunda belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü Hollywood aktrisinin iCloud hesapları hack'lenmiş ve çıplak fotoğrafları internete sızmıştı.

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