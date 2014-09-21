Emma Watson'dan 'cinsiyet eşitliği' için erkeklere çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Örgütü'nün Küresel İyi Niyet Elçisi Emma Watson, erkeklere cinsiyet eşitliği hareketine katılmaları için çağrı yaptı. Harry Potter serisiyle tüm dünyada üne kavuşan İngiliz oyuncu, BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde "HeForShe" kampanyası için düzenlenen etkinlikte erkeklere seslenerek "Cinsiyet eşitliği sizin de sorununuz" dedi. Watson, “Erkekler de cinsel yargıların esareti altında. Erkekler bu esaretten kurtulduğunda doğal olarak kadınlar da kurtulacak. Erkeklerin saldırgan olmadığı bir dünyada kadınların da itaatkar olmasına gerek kalmayacak. Erkeklerin kontrol etme ihtiyacı ortadan kalktığında, kadınlar da kontrol edilmek zorunda olmayacak” dedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, “www.heforshe.org” internet adresi üzerinden başlatılan ve 21. yüzyılın en büyük dayanışma hareketlerinden biri olarak nitelenen kampanyanın ilk katılımcısı oldu.

15 Nisan 1990 doğumlu Emma Watson, dokuz yaşındayken Harry Potter serisinde canlandırmaya başladığı Hermione Granger karakteriyle tanındı. Bu yıl 2014'de Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Watson, altı ay önce BM Kadın Örgütü'nün küresel iyi niyet elçisi seçildi ve kısa bir süre önce de Uruguay'ı ziyaret etti.