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Emma Watson'a iCloud tehdidi: Şimdi sıra sende!

Apple'ın iCloud hesaplarının hack'lenmesiyle dünyaca ünlü pek çok ismin özel fotoğraflarının inernete düşmesi büyük tehdit haline geldi

23 Eylül 2014 10:11

iCloud hesabı hack'lenen ve fotoğrafları internete düşen Kate Upton ve Jennifer Lawrence gibi isimlerin ardından bu kez ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'ın da tehdit edilerek "Emma şimdi sıra sende" başlıklı bir internet sitesi açıldı.

Apple'ın iCloud hesaplarının hack'lenmesiyle dünyaca ünlü pek çok ismin çok özel fotoğraflarının internete düşmesi büyük yankı uyandırmış ve iCloud başta olmak üzere Bulut teknolojisinin güvenilirliği tartışılır olmuştu.

Son olarak Rihanna ve Kim Kardashian'ın fotoğrafları internete servis edilirken, bu kez de ortaya çıkan bir internet sitesi kafaları bir hayli karıştırdı. "EmmaYouAreNext" (Emma şimdi sıra sende) başlıklı siteyi açan 4chan isimli hacker grubu, siteye sayaç yerleştirdi. 

3 gün sonrasında Watson'ın fotoğraflarının yayınlanacağını iddia eden sitenin gerçeği gösterip göstermediği ise elbette belli değil. Siteye dip not düşmeyi de ihmal etmeyen hacker'lar, bugüne kadar görülen fotoğrafların buz dağının görünen kısmı olduğunu belirtmekten de geri durmadı.

Watson'ın gözü yaşlı bir fotoğrafını sayacın hemen soluna yerleştiren hacker'ların bu süre sona erdiğinde gerçekten fotoğrafları internete servis edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

 

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