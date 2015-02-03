Emirgan Korusu'na daha fazla inşaat yapılmasına 8 sene önce izin verilmiş!

Emlak Konut’un geçtiğimiz yıl Özelleştirme İdaresi’nden aldığı Emirgan Korusu’nun komşusu 158 bin metrekare arsa için tartışmalar büyüyor. Mimarlar Odası arsada daha fazla inşaat yapılabilmesi için plan değişikliğinin 2006 yılında yapıldığına dikkat çekiyor. Yani 100 metrekare arsaya 30 metrekarelik inşaat izni bir anda 3 katına çıkartılmış.

Araziye ilişkin tartışmalar sürerken Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, “İstanbul’daki en kupon arsalar” denilen İstinye arazileriyle ilgili, “Orayı tamamen özel kullanıma sokacak bir satış söz konusu. Bir an önce buraya kazma vurulmadan bu proje iptal edilsin” diye konuştu.

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre, Emirgan Korusu’nun komşusu, İstanbul Boğazı’na hakim 158 bin metrekarelik arazinin daha fazla inşaat yapılabilmesi için plan değişikliğinin 2006 yılında yapıldığı ortaya çıktı. 2006 yılında İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama Planı’na işlenen değişikliğe göre daha önce 0.30 ve 0.35 olan inşaat izni turizm amacıyla kullanılması durumunda 1 emsale, daha önce 6 metre olan inşaat yüksekliği ise 9.5 metreye çıkarıldı. Yani 100 metrekare arsaya 30 metrekarelik inşaat izni bir anda 100 metrekare arsaya 100 metrekare inşaat iznine çıkartıldı. Emlak Konut GYO 2014’te ihaleyle aldıkları arazide plan değişikliği istemediklerini dile getirirken Mimarlar Odası bir an önce kazma vurulmadan projenin iptal edilmesini istiyor.

İhale 3 Mart’ta

Önceki gün arsada AVM ve rezidans yapılacağı iddiaları ile gündeme gelen araziyi Emlak Konut GYO geçtiğimiz yıl mayısta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği ihalede 1 milyar 5 milyon 522 bin lira bedelle kazandı. Emlak Konut GYO arazide alışveriş caddesi, oteller ve restoranlar gibi ticari birimler yapmayı planlıyor. Emlak Konut, 3 Mart’ta gelir paylaşımı yoluyla araziyi ihaleye çıkartacak. İlk oturumda kapalı zarf usulüyle teklifler alınacak, ikinci oturumda ise pazarlık ve açık artırma turları yapılacak. İhaleye çıkan arazi, 6 parselde toplam 158 bin 497 metrekare büyüklüğe sahip. Bunun 48 bin 100 metrekaresi ön görünümde, 110 bin 387 metrekaresi ise geri görünümde kalıyor. Arsada, turizm tesis alanı ve park alanı olarak yapılaşmaya izin veriliyor. Buna göre, imar planında belirtilen alanlarda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın park olarak ayrılması planlanıyor. Turizm tesis alanında yapılacak tesislerin ise tümünün yönetmeliğe uygunluğu zorunlu olacak. Proje kapsamında toplam 108 bin 700 metrekarelik inşaat yapılması planlanıyor.

Proje iptal edilsin

Araziye ilişkin tartışmalar sürerken Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, “İstanbul’daki en kupon arsalar” denilen İstinye arazileriyle ilgili, “Orayı tamamen özel kullanıma sokacak bir satış söz konusu. Bir an önce buraya kazma vurulmadan bu proje iptal edilsin” diye konuştu. 2006’da yapılan bir planla, adı da koruma planı olarak trajikomik bir şekilde, bu alanların turizm için kullanımına açıldığına işaret eden Yapıcı “Açılırken de alanın neredeyse yarısı Boğaziçi Ön Görünüm Alanı’nda kalmaktadır. Bu alana asla yapılaşma yapılamaz. Geri görünümde kalan kısmı da yüzde 15-30 emsalle, düşük bir yapılaşma yoğunluğuyla konut kullanılışı olarak kullanılacakken, 2006’da maalesef tüm bu alanlar turizm alanına alınıp imar kabiliyeti çok ciddi biçimde arttırılmıştır. Kat adetleri de arttırılmıştır. Bir takım imar planı notlarıyla, mesela bodrum katlarının yüzde 50’sinin emsal dışında kalması gibi ciddi bir imar artışına uğratılarak satışa çıkartılmıştır. Sürece buradan baktığımızda bugün çok kabul edilebilir gibi görülmemektedir” diye konuştu.

Tamamlayıcı komşusu

Mücella Yapıcı arazinin Emirgan Korusu olmadığına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamayı hatırlatarak şöyle dedi: “ Aslında İBB’nin bu açıklamasının hem doğru, hem yanlış şeyleri var. Bir kere alan tümüyle görsel komşuluğundadır Emirgan Korusu’nun. Burada 1352 parsel dediğimiz yerle Emirgan Korusu’nun bütünleyici, tamamlayıcı bir unsurudur. Gönül isterdi ki, tüm bunlar kamu malı parselken oradaki o yeşil bütünlüğü kamu yararı kullanımında toplumun faydasına sunulsaydı. Aslında İBB’nin İstanbulludan yana bir açıklama yapması lazım.”

Yeşil alan yok

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Yapıcı şöyle konuştu: “Bir turizm tesisi adı altında yapılan rezidanslar aslında bildiğimiz lüks konutlar. Aslında burada konut yapıldığı anda yine emsal yüzde 35’lere iniyor. Yarı yarıya düşüyor. Ama siz buranın adını değiştirip de rezidans dediğinizde oradaki rantı ikiye katlıyorsunuz. Bu alanlarda konut yaptığınız zaman, rezidans adı altında bunu saklamadığınız zaman oradaki nüfusun ihtiyacı olacak kadar yeşil alanı, eğitim alanını, kreş alanını yani donatı alanını ayırmanız lazım. Siz buna turizm tesisi dediğinizde tüm bunları da ayırmıyorsunuz. Özellikle planda amir koşul olan, yaklaşık arsanın yarısı ön görünüm alanında. Bu açık alan kullanımında parklar dediğiniz zaman, kendi yaptığınız turizm tesisinin kullanımına sunulma tehlikesi mevcut.”

Soru önergesi oldu

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, İstanbul’un inşaat alanına döndüğünü, var olan yeşil alanların imara açıldığını ve betonun İstanbul’un doğasına ahtapot gibi yayıldığını belirten Günay soru önergesinde şunları kaydetti: “Emirgan Korusu’nun bitişiğinde 158 dönüm yeşil alanın TOKİ tarafından, yapılaşmaya açılmak üzere satışa çıkarılacağı doğru mudur? İBB’nin yaptığı açıklama Emirgan Korusu’nun yapılaşmaya açılacağı yolundaki, muhtemelen yanlış anlaşılan haberi düzeltmekte, fakat Koru’nun yanıbaşındaki yeşil alanın AVM ve konut yapılacağına ilişkin asıl önemli soruyu cevaplandırmadan geçiştirmektedir. Bütün ülkede doğal çevreyi korumakla görevli ve yetkili Bakanlığınızın, İstanbul’un yeşilini ve doğasını yok eden bu olumsuz girişimler karşısında tutumu nedir? Tarihi silueti bozduğu için önceki dönemlerde büyük tartışmalara konu olan ve sonunda hakkında yıkım kararı çıkan Zeytinburnu (16/9) gökdelenlerinin imara aykırı katları için Mahkeme kararı uygulanacak mıdır? Ne zaman uygulanacaktır?”