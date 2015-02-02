Ertuğrul Günay: Emirgan Korusu yeni bir Gezi Parkı benzeri talan girişimi

İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, Emirgan Korusu'nun yanındaki yeşil alanın alışveriş merkezi ve konut yapılacağına ilişkin asıl önemli sorunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cevaplandırmadan geçiştirildiğini söyledi.w

İstanbul'un eşsiz yeşil alanlarından Emirgan Korusu etrafındaki alanın TOKİ tarafından satışa çıkarılacağı haberleri gündemde. Büyükşehir Belediyesi iddiaları yalanlasa da konu Meclis gündemine taşındı. İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na Emirgan Korusu'nu sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, basında çıkan haberler üzerine, yaptığı yazılı açıklamada “Sözü edilen arazinin Emirgan Korusu ile hiçbir ilgisi yoktur. Emirgan Korusu’nun imara açılması, satılması ve bu alana inşaat yapılması söz konusu olamaz" denildi. Ancak iddialara yol açan Emirgan Korusu'nun yanındaki 158 dönümlük alanla ilgili açıklama yapılmadı.

'Yeni bir Gezi Parkı benzeri talan girişimi'

İzmir Bağımsız Milletvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Yeni bir Gezi Parkı benzeri talan girişimi ile karşı karşıyayız" diyerek dile getirdiği Emirgan Korusu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Günay, "Basında yer aldığı gibi, Emirgan Korusu'nun bitişiğinde 158 dönüm yeşil alanın TOKİ tarafından -yapılaşmaya açılmak üzere- satışa çıkarılacağı doğru mudur?" sorusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yöneltti.

Günay, İBB'nin yaptığı açıklamayla Emirgan Korusu'nun yapılaşmaya açılacağı yolundaki -muhtemelen yanlış anlaşılan- haberin düzeltildiğini ancak Koru'nun yanıbaşındaki yeşil alanın AVM ve konut yapılacağına ilişkin asıl önemli sorunun cevaplandırmadan geçiştirildiğini belirterek

"Bütün ülkede doğal çevreyi korumakla görevli ve yetkili Bakanlığınızın, İstanbul'un yeşilini ve doğasını yok eden bu olumsuz girişimler karşısında tutumu nedir?" diye de sordu.

UNESCO koruması altında

Soru önergesinde İstanbul'un, tarihi alanlarıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde ve koruması altında olduğunu ayrıca Boğaziçi'nin taşıdığı tarihi, kültürel ve eşsiz doğal özellikler göz önünde tutularak UNESCO korumasına alınması için 2012 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da bir çalışma başlatıldığını ve envanter çıkarılması için konu ilgili Belediyelere yazı ile duyurulduğunu hatırlatan Günay, buna karşın şehrin siluetinin yok edildiğini vurguladı.