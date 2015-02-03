'Emirgân Korusu'nda betonlaşma belirlenenin çok üstüne çıkacak!'

Emlak Konut GYO’nun alışveriş caddesi ve otel yapacağı İstanbul’un en güzel korularından olan Emirgan Korusu’nun bitişiğindeki 158 dönümlük yeşil alan, hem 1. derece Doğal SİT alanında hem de Boğaziçi ön görünümünde yer alıyor. Söz konusu alanda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın park olarak ayrılması planlandığını söyleyen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Murat Kurum’u eleştiren CHP’li Hüseyin Sağ da park alanı olarak yol kenarları ve AVM boşluklarının “park” olarak gösterileceğini söyledi.

15000 ve 11000 ölçekli İstinye Turizm Merkezi nazım ve Uygulama İmar Planları’nda söz konusu alanda yer alan 380 ada 17 parsel kısmen “1. Derece Doğal SİT alanı”nda kalırken kısmen de “Turizm Tesis Alanı’nda” yer alıyor. Plan notlarında “Turizm tesisi alanlarında bodrum katlarda yer alacak restoran, bar, kafeterya vb. kullanımların yüzde 50’si emsale dahildir” deniliyor. Bu plan notu alandaki yapılaşmanın belirlenin çok üzerine çıkaracağının da göstergesi.

TOKİ, Emirgan Korusu’nun bitişiğinde yer alan 158 dönümlük yeşil alanı, rezidans ve AVM yapmak üzere satışa çıkarmıştı. Araziyi Özelleştirme İdaresi’nden geçen yıl 1 milyar 5 milyon 522 bin liraya Emlak Konut GYO satın aldı. Emlak Konut GYO da arsayı 3 Mart’ta satışa çıkaracak. Arazi, 6 parselde toplam 158 bin 497 metrekare büyüklüğe sahip. Bunun 48 bin 100 metrekaresi Boğaziçi ön görünümde, 110 bin 387 metrekaresi ise geri görünümde kalıyor. Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi’nde kalan ve park alanı olarak ayrılan alanlarda plan notlarında inşaat yapılamayacağı belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı’nda ise turizm tesis alanı ve park alanı olarak yapılaşmaya izin veriliyor. Buna göre, imar planında belirtilen alanlarda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın park olarak ayrılması planlanıyor. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ “Sahte açıklama yapıyor. Park alanı diye terk edeceğini söylediği alanlar AVM boşlukları, yol kenarları” dedi.

Yüzde 50’si emsal dışı

Ayrıca 15000 ve 11000 ölçekli İstinye Turizm Merkezi nazım ve Uygulama İmar Planları’nda söz konusu alanda yer alan 380 ada 17 parsel kısmen “1. Derece Doğal SİT alanı”nda kalırken kısmen de “Turizm Tesis Alanı’nda” yer alıyor. Plan notlarında “Turizm tesisi alanlarında bodrum katlarda yer alacak restoran, bar, kafeterya vb. kullanımların yüzde 50’si emsale dahildir” deniliyor. Bu plan notu alandaki yapılaşmanın belirlenin çok üzerine çıkaracağının da göstergesi.

Ön proje aşamasında Sarıyer Belediyesi’nin olumlu görüşü doğrultusunda uygulama yapılacak. Proje daha sonra İBB ve Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunulacak. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Sarıyer Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, plan 10 yıl önce onaylandığı için mevzuat açısından şu aşamada yapabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Atalay, projenin henüz belediyeye de gelmediğini belirtti.