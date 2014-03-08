Emine Erdoğan: Teknoloji aramıza sızıp sabote ediyor, uyuşturucu bağımlılığından daha sinsi!

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede yeni bir tehlikeye dikkat çekip, “Teknoloji bağımlılığı”nın günümüzde alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlığından daha tehlikeli ve sinsi olduğunu söyledi. Gecede Başbakan Erdoğan’a verilen 'En Yeşilaycı Başbakan Ödülü'nü alan Emine Erdoğan, “Bu ödülü en çok uzun adam hak etti” ifadesini kullandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Yeşilay Haftası’nın kapanış gecesinde, Yeşilay’ın En’lerine “Zümrüdüanka” ödülü verildi. Yeşilay Yönetim Kurulu’nda görev yapan kızı Esra Albayrak’ın da hazır bulunduğu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok’un da katıldığı gecede, 94. yılını kutlayan Kurtuluş Savaşı sonlarında ülkenin, özellikle gençlerini tehdit eden alkol ve uyuşturucu bağımlılığın önlenmesi amacıyla kurulan Yeşilay, “Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam” misyonunu, söylem ve eylemleriyle destekleyen kurum, kuruluş ve kişileri ödüllendirdi.

Hem Kurtuluş Mücadelesi’ne, hem de bağımlılıklardan kurtulmanın yeniden doğuşu temsiline atfen verilen “Zümrüdüanka” ödülü, Yeşilay’ın En’leri “En Yeşilaycı vatandaş, oyuncu, sporcu, bürokrat ve siyasetçileri içeren 17 dalda sahiplerini bulurken, “Yeşilay Özel Ödülü” ile, Yeşilay Müdadele Onur Ödülü Başbakan Tayyip Erdoğan’a verildi.

Gecede bir konuşma yapan Emine Erdoğan,“Eşim, Başbakan Tayyip Erdoğan’a bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı. Emine Erdoğan, bir milletin en büyük zenginliğinin, beden ve ruh sağlığı yerinde olan nesiller olduğunu söyledi. “Çocuklarımız ne derece zinde olursa ülkemizin geleceği de o kadar parlak ve zengin olur” diyen Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda ekonomik ve sosyal olarak çok önemli gelişmeler gösterdiğini ancak buna karşın gençlerin kötü alışkanlıklar ve bağımlılık tuzağına düşmesini önlemede yapılan mücadelenin yeterli olmadığını savundu.

Aile değerlerin samimiyet sahip çıkılmasının, bağımlılıkla mücadelede kolaylıklar sağladığını, konuyla ilgili çıkartılan kanunların, idari düzenlemeler ve kampanyaların bilinçlendirme faaliyetlerindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, 18 yaşındaki küçükleri alkol ve sigara satışının yasaklanmasını ve belli saatten sonra içki satışının yasaklanmasını da takdirle karşıladığını belirtip, sıl yol gösterici olan ailenin önemine vurgu yapıp, “Kötü alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı mücadele aile verilir” dedi.

Bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığı uyuşturucudan daha yaygın

Bağımlılık sorunun son yıllarda farklı şekillerde ortaya çıktığına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Gençlerde sigara, alkol ve uyuşturucu sorununa, teknoloji temeli yeni konular eklendi. Teknoloji bağımlığı, çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına aldı. Bilgisayar, cep telefonu ve televizyon uyuşturucudan daha yaygın. Alkol, uyuşturucu ve kuman nasıl beyin fonksiyonlarını ve sosyal hayatı etkiliyorsa, teknoloji bağımlılığı da benzer sonuçlara neden oluyor. Çok daha sinsi olarak ortaya çıkıyor. Bir çoğumuzun evinde alkol ve uyuşturucuya yer olmayabilir ama teknoloi hepimizin evi ve iş yerinde, yanı başımızda. Bağımlılıkla mücadelede teknoloji konusunda aynı kararlılığı hiçbirimiz gösteremiyoruz.

Teknoloji aramiza sizip, sabote ediyor

Çalışma hayatında, cep telefonu, internet, bilgisayar vazgeçilmez bir hale geldi. Teknoloji söz konusu olduğunda, ihtiyaçla bağımlılık arasındaki çizgiyi çizmede zorlanıyoruz. Alkol ve uyuşturucunun aile kurumuna sızmasına engel olabildik ama teknolojide olamadık. Evlerde aileler ve çocukları beraberken gözlerini cep telefonu ve televizyonlardan alamıyorlar. Teknoloji araya girip sabote etmediği bir faaliyet neredeyse kalmadı. Toplum olarak, mücadele etmemiz gereken sorunların başında teknoloji geliyor. Ülke ve millet olarak 2023 ve 2071 hedefleri arasında bunu da almak gerekiyor. 94 yıldır bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay’dan bu konuda da aynı gayretleri bekliyorum.”