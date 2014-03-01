'Uzun adam' iddiası TBMM gündeminde

17 Aralık operasyonunda tutuklanan Reza Zarrab ve bakan çocukları için tahliye kararı veren yargıç İslam Çiçek ile ilgili sosyal medyada dolaşan şok iddia Meclis gündemine taşındı.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Çiçek’in Facebook sayfasında Başbakan Tayyip Erdoğan için, “Allah uzun ömür versin uzun adam” notunun yer aldığını açıkladı.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre Bal, partisinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için verdiği gensoru önergesinin dün Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde şöyle dedi:

“Zarrab dahil bakan çocuklarını tahliye eden hakim İslam Çiçek Facebook sayfasında paylaşıyor, beğeniyor. Neyi beğeniyor? Size okuyorum: ‘Allah uzun ömür versin uzun adam’ diyor Tayyip Erdoğan Bey’in fotoğrafıyla beraber. İşte, yargı bu hâle gelmiştir. Biz de diyoruz Sayın Başbakana Allah uzun ömür versin çünkü biz canını alacak halde değiliz, Cenab-ı Allah ecelini verir, vakti saati gelir, hepimiz gidiciyiz ama böyle bir hakim Başbakanın taraf olduğu bir davada Facebook sayfasında böyle bir reklama ihtiyaç duyuyorsa onun verdiği kararı, biz muhalefet partisi olarak ve Türk milleti de haklı olarak kaygıyla, endişeyle ve şüpheyle karşılaması gerekecektir.”

Valilikten miting yazısı

Bal, Erdoğan’ın Burdur mitingine ilişkin şu iddiayı da yine Meclis gündemine taşıdı:

“Dün (önceki gün) Başbakan Burdur’da mitingdeydi. Bütün valiler yaptı da ben bir tanesini ortaya çıkarabildim; İsmail Kalkan, Vali Adına Vali Yardımcısı, Isparta Valiliği Özel Kaleminden devlet dairelerinin tamamına tamim gönderiyor, ‘Başbakanın Burdur’da yapılacak mitingine bütün araçlarınızı -ama logosuz araçları diyor, yani gizleyecek güya, akıllı vali ya- logosuz araçları valilik emrine verin. Bunları ben mitingde kullanacağım’ diyor.”