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Yolsuzluk tutuklularını tahliye eden hâkimin beğenisi: ‘Uzun adam’

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tahliye kararlarını veren hakimin Facebook'ta Başbakan Erdoğan için açılmış 'Allah uzun ömür versin uzun adam' sayfasını beğendiği ortaya çıktı

01 Mart 2014 18:19

17 Aralık tahliye kararlarını veren hakimin Facebook profilindeki bilgiler sosyal medyada 'tarafsızlık' tartışması yarattı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında eski bakan çocukları Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan ile Reza Zarrab'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tahliye kararı veren hakimin Facebook profilindeki bilgiler sosyal medyada günün konusu oldu. Hakim İslam Çiçek'e ait olduğu öğrenilen hesapta beğenilerden biri Başbakan Tayyip Erdoğan için açılmış "Allah UZUN ömür versin UZUN adam" sayfası. Sosyal medyada hakim İslam Çiçek'in verdiği kararda tarafsız olamayacağı yorumları yapıldı.

 

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