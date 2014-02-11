Bakan Taner Yıldız: 'Uzun adam hala ölmedi' dediler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Fethullah Gülen cemaatinin yanlış yönlendirildiğini belirterek, "Eğer konu dershaneler olsaydı ‘uzun adamın ölümünü 3 yıldan beri istiyoruz ama hâlâ ölmedi’ denmezdi" dedi.

Yıldız, NTV’deki ‘45 Dakika’ programında Mehmet Barlas'ın sorularını yanıtladı. Gülen cemaati tabanının yanlış yönlendirildiğini söyleyen Yıldız, “Bu işin tabanında gördüğüm arkadaşlardan benden daha samimi, daha dürüst olanlar var ama bunun haricinde bir yapı, bunları çok farklı şekilde yönlendiriyor” dedi.

Bakan Yıldız, “Eğer konu dershaneler olsaydı, bazı arkadaşların önemli kısmını tenzihen söylüyorum, tırnak içinde ‘uzun adamın ölümünü 3 yıldan beri istiyoruz ama hâlâ ölmedi’ denmezdi. Bunu duyduğumda dondum kaldım” şeklinde konuştu.

17 Aralık operasyonundan önce İran ile altın karşılığında yapılan doğalgaz ticaretini de değerlendiren Yıldız,”Altının değeri çok yüksek ve biz 7 İran'dan yılda 6 milyar dolar maliyetinde ham petrol ve doğalgaz alıyoruz. Bunları mercimeke filan karşılayamazsınız” dedi.