Emekli SAT komandosu: Erdoğan'ı almaya gidenler mezara girip saklanabilirler; 74 yaşındayım beni bile yakalayamazlar!

Türkiye Judo Milli Takım Antrenörü, emekli SAT komandosu Namık Ekin, darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskına giden SAT komandolarının yakalanamayacağını savundu. "74 yaşındayım. Beni bile şimdi atın ormana. Hiçbir jandarma falan yakalayamaz" diyen Ekin, "SAT komandolarına milyonlar harcanıyor. Savaş makineleri gibidirler ve yaklanamazlar. Bu çocuklar gece bir yerlerden bir yerlere gidip, gündüzleri mezara giren tipler" diye konuştu.

Namık Ekin, 2015 yılında Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümünde, Seyit Onbaşı’yı anmak için 24 saat boyunca ara vermeden ağırlık kaldıran kaldırarak 178 tonluk eski rekoru ikiye katlamıştı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Namık Ekin'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Ben SAT komutanları arasında vasatlardan biriyim. Benden çok daha iyi olanları var. 117 tane sakatlığım var. SAT komandolarına milyonlar harcanıyor. Savaş makineleri gibidirler. Yakalanamazlar. Ben NATO kurslarında birinci olunca beni Vietnam'a yollamışlardı. Çok aptalca bir şeyler yapıyorlar. Sonunda vicdan azabından yıllarca yaşayamayacaklar. Onlara verilecek en büyük cezalarından biri de he gün azap çekmeleridir. 74 yaşındayım. Beni bile atın ormana. Hiçbir jandarma falan yakalayamaz. Biz hiç gündüz iş yapmayız. Hep gecedir bizim işimiz. Kaçacaklarsa bunlar da gece kaçacaklardır. Bir adaya filan gidebilirler. Marmaris’te eylem oldu ya, üç kaçış noktaları vardır. Bu çocuklar gece bir yerlerden bir yerlere gidip, gündüzleri mezara giren tiplerdi.

"Bizim yalnızca kursumuz 13 ay sürüyor"

SAT’ların eğitimi bütün dünyada takdir ediliyor. Japon, Çin ve Alman eğitimleri birleştirilmiş. 7 gün uyumadan hareket etsinler, aç kalsınlar, su içmeden kalsınlar, ölüm makinesi olsunlar diye. Avrupa’dan, Türki cumhuriyetlerden gelirlerdi kurs için. Arananlar SAT’sa bulunmaları zor. Bizim yalnızca kursumuz 13 ay sürüyor. Ben birazcık bir şeyler biliyorum dediğimde 5 senelik SAT’tım. Ben şahsen Türkiye’den özür diliyorum, bu birlikten böyle bir şey çıktığı için.