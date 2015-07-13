Emekli maaşlarının artmasını sağlayacak intibak davası reddedildi

Türkiye Emekliler Derneği tarafından açılan intibak davasının bugün görülen duruşmasında ret kararı çıktı.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından açılan intibak davası Ankara 3. İş Mahkemesi’nde görüldü. Davacı adına duruşmada Avukat Yavuz Dersan yer aldı.



Davanın bugün görülen duruşmasında ret kararı çıktı. Dersan karar sonrası yaptığı açıklamada, kararın anayasa aykırılık olduğu gerekçesiyle temyiz edildiğini ve davanın artık temyiz mahkemesi olan Yargıtay’a taşındığını açıkladı.



Bu davanın yasama organını da etkileyeceğini ifade eden Dersan, “Yasama organı da bu kanunun çıkması noktasında herhalde bir an önce etkin bir çalışma yürütür diye bekliyoruz” dedi.



Davada kabul kararı çıksaydı 2000 yılı sonrası emekli olanlar yaklaşık 250 TL fazla para alacaktı.