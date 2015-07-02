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Ekonomi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak davası ertelendi

Ankara 3. İş Mahkemesi’nde görülen intibak davası dosya eksikliği nedeniyle ertelendi

02 Temmuz 2015 16:36

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için açılan ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren dava Ankara 3. İş Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti dosya eksikliği bulunduğunu belirterek duruşmayı 13 Temmuz 2015 saat 09.30’a erteledi.

 

Emekli maaşları zamlanır

 

İHA’da yer alan habere göre, Ankara 3. İş Mahkemesi’nde görülen intibak davasını Türkiye Emekliler Derneği açmıştı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için açılan ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren davada intibak kararı çıkarsa emekli maaşlarına zam yapılması söz konusu olabilecek. Kararın ardından intibak için yasal düzenleme yapılması gerekecek. İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarında 50 ila 355 lira arasında artış yapılması söz konusu olacak. Ancak intibak talebi kabul edilebileceği gibi redde edilebilir. Gözler 13 Temmuz'da yapılacak olan duruşmada.

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