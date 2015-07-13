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Ekonomi

İntibak davasında karar çıkarsa, emekli maaşları 335 lira artabilir

İntibak düzenlemesi ile 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında 50 ila 355 lira arasında artış yapılması söz konusu olacak

13 Temmuz 2015 13:53

Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşına 50 ila 335 lira arasında bir zam getirecek olan intibak davası bugün görülecek. Davadan intibak kararı çıkması dahilinde, 2000 yılı ve sonrasında emekli olacakların maaşlarında artış yaşanabilecek.

Dava 2 Temmuz tarihinde dosyadaki eksiklikler nedeniyle 13 Temmuz'a (bugün) ertelenmişti. Ankara 3. İş Mahkemesi’nde görülen intibak davasını Türkiye Emekliler Derneği açmıştı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için açılan ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren davada intibak kararı çıkarsa emekli maaşlarına zam yapılması söz konusu olabilecek.

50-355 lira artış

Kararın ardından intibak için yasal düzenleme yapılması gerekecek. İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarında 50 ila 355 lira arasında artış yapılması söz konusu olacak. Ancak intibak talebi kabul edilebileceği gibi reddeedilebilir. Gözler bugün yapılacak olan duruşmada.

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