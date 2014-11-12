T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2000 yılı öncesini de kapsayan 10.5 milyon emekliye intibak hakkı doğuyor

'İntibak Yasası eksik ve yanlış çıktı' diyerek dava açan Emekliler Derneği Başkanı Hamdi Öz’ün itirazı haklı bulundu

12 Kasım 2014 11:35

2000 yılı öncesini de kapsayan 10.5 milyon kişi için intibak hakkı doğuyor. Ankara 8. İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, İntibak Yasası 'eksik' çıktı diyerek, 'bireysel' dava açan İşçi, Memur, Bağkur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz’ün 'bilirkişi' itirazını haklı buldu ve yeni bir bilirkişi atama kararı aldı.

Bilirkişi raporu davada kritik bir rol oynuyor. Duruşma 2 Şubat 2015 tarihine ertelendi. Olumlu karar çıkarsa emeklilere intibak kapısı açılacak, yani milyonlarca kişi zam alacak.

 

Dava SSK ve BAĞ-Kur'luları ilgilendiriyor

 

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, mahkemeye 6092 prim günü bulunan ve 6283 Sayılı Yasa ile yapılan intibak da dahil 1005 lira emekli maaşı aldığını bildiren Öz, bunun eksik hesaplandığını dolayısıyla da mağdur olduğunu iddia ediyor. Ayrıca 5510 Sayılı Yasa’nın 'tek çatı' yasası olduğunu dolayısıyla işçi, memur ya da Bağkur ayrımı yapılmaksızın aynı prim süresi ve miktarını yatıranların aynı maaşı almaları gerektiğini ileri sürüyor.

Dolayısıyla da asgari ücret üzerinden prim yatıran bir işçi ile aynı miktar ve sürede prim yatıran Bağkur emeklisinin, memur emeklisi gibi en az 1250 lira maaş alması gerektiğini ileri sürüyor. Bu nedenle Hamdi Öz davası, milyonlarca SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor.

 

'Emeklinin işini kolaylaştıracağız'

 

Başkan Hamdi Öz, adalete güvendiklerine dikkat çekerek "Bu davamız lehimize sonuçlandığı takdirde bütün emekliler için emsal teşkil edecektir. 2015 yılında genel seçimlerin yapılacağı unutulmamalıdır. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programında yer vermediği ve 10.5 milyona ulaşan emekli, dul ve yetimlerimizin durumlarını yeniden gözden geçirmelidir. Bu kişilerin yüzde 80'inin açlık sınırında yaşadığı unutulmamalıdır. Sürekli istenen katkı payları da bizleri iyice perişan ediyor. Emekliler derneğimize başvursunlar. Tek tek davalar açmak yerine, toplu davalar açarak emeklinin işini kolaylaştıracağız" diye konuştu.

 

Yeni rapor gelecek

 

Ankara 8. İş Mahkemesi, önceki günkü duruşmada dosyanın ileri sürülen itirazlar ve kapsama göre değerlendirme yapılmak üzere iş ve sosyal güvenlik konularında uzman resen seçilecek başka bir bilirkişiye tevdi ile rapor hazırlanmasının istenilmesine ve duruşmanın 2 Şubat 2015 tarihine bırakılmasına karar verdi.

 

ETİKETLER

emeklizamhamdi özdavahaklı bulunduintibak hakkıişçisgkbağkurbağkur emeklileri derneği

İlgili Haberler

Emekli aylığını düşüren sistem kaldırılıyor

Hükümetin 2015 Aralık ayında yapacağı düzenleme ile emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan yöntemler değiştirilecek

Kolin'in işten çıkardığı güvenlikçiler: Bize emeklilik garantisi verdiler

Soma'nın Yırca Mahallesi'nde 6 bin ağacı hukuksuz olarak kesen Kolin Şirketler Grubu, 50'si özel güvenlik görevlisi 100 kişinin görevlerine son verdi

Emekli MİT görevlisi Özel Yılmaz’a Ergenekon’dan beraat

Mahkeme, sanık Özel Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığından beraatına karar verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24