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Ekonomi

Emekli aylığını düşüren sistem kaldırılıyor

Hükümetin 2015 Aralık ayında yapacağı düzenleme ile emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan yöntemler değiştirilecek

07 Kasım 2014 00:11

Hükümetin 2015 Yılı Programı'na göre, çalışma süresi uzadıkça ileride bağlanacak emekli aylığını düşüren sistem rafa kaldırılıyor. Uzun çalışan, yüksek emekli maaşı alacak.

Yapılacak düzenleme ile emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan yöntemlerin değişeceğini ve çalışma hayatında uzun süreler kalmayı teşvik edecek şekilde güncelleneceğini açıkladı. Böylece çok çalışan yüksek emekli maaşı alacak.

 

Asgari ücretle çalışanlarda yıllık kayıp 40 TL

 

Mevcut sistem, yaklaşık 3 bin liranın altında brüt kazanç elde eden sigortalı çalışanların ileride alacağı emekli maaşını, çalıştığı her yıl başına düşürüyor.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, asgari ücretle çalışanlarda düşüş yılda 30- 40 lira civarında oluyor. Çalışanların emekli aylıkları, aylık bağlama oranı ile ortalama kazancın çarpımı yoluyla hesaplanıyor. Aylık bağlama oranı 3 farklı dönem için ayrı ayrı hesaplanıyor.

1999'a kadar, aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi için yüzde 76 oldu. 2000-2008 arasında sistem değiştirildi ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekildi.

Aylık bağlama oranı, Ekim 2008 sonrasında ise 25 yıl için yüzde 50'ye indi. Ekim 2008'den sonra uygulanan aylık bağlama oranı düşük olduğu için, bu tarihten sonra çalışılan her yıl emekli aylığını düşürücü rol oynuyor.

Yeni düzenleme ile, uzun süre çalışanın ileride alacağı emekli maaşını düşüren sistem sona erecek. Çok çalışanın, emekli maaşı da fazla olacak.

 

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