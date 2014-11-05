Uzun süre çalışanların daha az emekli aylığı alması uygulaması 2015 Aralık'ta son buluyor. 2015 yılı programına göre emekli aylığı parametreleri değişecek, uzun çalışan yüksek emekli aylığı alacak. Ekim 2008'den sonra yapılan bir düzenleme ile getirilen uzun süre çalışan işçi ve memurun emeklilikte daha az maaş alması sistemi artık rafa kalkıyor.

Aynı zamanda dün Habertürk'te yayımlanan evi olanların ikinci, üçüncü evi satın aldığında konut kredisi kullanması halinde mevcut olan vergi avantajını ortadan kaldırmayı planlayan 2015 programına göre çalışma hayatında uzun süre kalıp prim ödeyenler emekliliklerinde rahat edecek.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, hükümet, 2105 yılı programında, 2015 Aralık sonuna kadar yapılacak düzenleme ile emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametrelerin değişeceğini ve çalışma hayatında uzun sürelerde kalmayı teşvik edecek şekilde güncelleneceğini açıkladı.

Böylece hükümet aylık bağlama oranlarını, çalışma süresi uzadıkça daha yüksek emekli aylığı bağlanmasını sağlayacak şekilde düzenleyecek. Aynı düzenleme ile Kamu İhale Kanunu'nda kayıt dışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenin, kamu ihalelerine belirli bir süre giremeyeceklerine dair değişiklik yapılacağı da belirtildi