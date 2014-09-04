Emekli uzmanlardan gençlere rehberlik



Münih'te bir boya atölyesi. Raflarda fırçalar, boyalar dikkat çekiyor. Aslında ders bitti ancak eğitim alanların rehberleriyle bir randevusu daha var. 18 yaşındaki Patrick de boyacılık ve cilacılık eğitimi alıyor.

Ona rehberlik eden Götz Kürger, "Ben Götz Krüger, 74 yaşındayım. Biraz çıraklık zamanlarımı hatırlıyorum. Patrick ile aynı yaştaydım ve yetişkin tecrübeli biri yardımcı olmak için yanımda yer alınca ya da evde ailenin yanında konuşamayacağın şekilde sorulara yanıt verince memnun oluyordum. Ve dışarıdan biri olarak durumu biraz daha farklı görüyorsunuz. Sorunlar aslında o dönem sahip olduklarımızla aynı" şeklinde konuşuyor.

İstatistiklere göre meslek eğitimi alan her beş öğrenciden biri eğitimi yarıda bırakıyor. Bu durum sadece kendi gelecekleri açısından olumsuz değil aynı zaman eğitimi veren kurum açısından da kötü. Durumun bu hale gelmemesi için öğrencilerin eğitimi yarıda bırakmasını engellemek isteyen "VerA" girişimi var. Girişim tecrübeli uzmanlar servisinden Götz Krüger gibi uzman kişileri ve eğitim alan gençleri bir araya getiriyor. Krüger, şöyle konuşuyor: “Rehberler, burada genç kız ve erkeklere soru cevapla neden eğitime devam etmeleri gerektiği görüşünü savunuyor.“

Götz Krüger, veri bankasında 10 bin emekli uzmanı bulunduran servis için bir kaç yıldır çalışıyor. Tornacılık meslek eğitimi alan Krüger, daha önce de makine mühendisliği okumuş.

Patrick ile boya atölyesindeki dersler bitince akşamları düzenli olarak görüşüyor. Patrick, ”Pratikte zorlanmadım. Ne istediğimi biliyor ve öğrenmeye kabiliyetliydim ancak teori kısmında, okulda durum başka ve bazı konular bana yabancı gibi“ diyor.

Yurtdışı görevleri

Uzun yıllar iş tecrübesine sahip olan uzmanlar, gençlere meslek hayatına atılmada pek çok konuda destek olabilir. Öncelikle bu uzman rehberler dışarıdan oldukları için tarafsızlar ve durumu objektif bir biçimde değerlendirebilirler. Uzmanlık bilgileri ve yaşam tecrübelerini başkalarına aktarabilirler çünkü gençler hayatta başarılı olmuş, bir yerlere ulaşmış insanları ciddiye alıyor. "VerA" programlarının Almanya'da bu kadar popüler olması bir mucize değil. Ancak Krüger, başarı garantisinin her zaman mevcut olmadığını söylüyor: “Daha önce başarısız olan iki görevim oldu. Onlar da teknik alanda meslek eğitimi alıyordu. Özel yaşamında zorluklar vardı. Pek bir şey yapamadım.“

Krüger, her şeyin her zaman plana göre işlemediğini biliyor. Aslında uzman olarak yurtdışına gidip bilgisini uzman olarak orada aktarmak istemiş. Ancak sadece yüzde 30'luk bir oran için yurtdışı görevleri mevcut.