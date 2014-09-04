T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Emekli uzmanlardan gençlere rehberlik

Tecrübeli Uzmanlar Servisi (SES) meslek tecrübesi olan emeklilere tüm dünyada ve Almanya’da gönüllü rehberlik yapıp tecrübelerini aktarma imkânı sunuyor. Hizmet kapsamında 10 bin kadar uzman kayıtlı.

04 Eylül 2014 15:56


Münih'te bir boya atölyesi. Raflarda fırçalar, boyalar dikkat çekiyor. Aslında ders bitti ancak eğitim alanların rehberleriyle bir randevusu daha var. 18 yaşındaki Patrick de boyacılık ve cilacılık eğitimi alıyor.

Ona rehberlik eden Götz Kürger, "Ben Götz Krüger, 74 yaşındayım. Biraz çıraklık zamanlarımı hatırlıyorum. Patrick ile aynı yaştaydım ve yetişkin tecrübeli biri yardımcı olmak için yanımda yer alınca ya da evde ailenin yanında konuşamayacağın şekilde sorulara yanıt verince memnun oluyordum. Ve dışarıdan biri olarak durumu biraz daha farklı görüyorsunuz. Sorunlar aslında o dönem sahip olduklarımızla aynı" şeklinde konuşuyor.

İstatistiklere göre meslek eğitimi alan her beş öğrenciden biri eğitimi yarıda bırakıyor. Bu durum sadece kendi gelecekleri açısından olumsuz değil aynı zaman eğitimi veren kurum açısından da kötü. Durumun bu hale gelmemesi için öğrencilerin eğitimi yarıda bırakmasını engellemek isteyen "VerA" girişimi var. Girişim tecrübeli uzmanlar servisinden Götz Krüger gibi uzman kişileri ve eğitim alan gençleri bir araya getiriyor. Krüger, şöyle konuşuyor: “Rehberler, burada genç kız ve erkeklere soru cevapla neden eğitime devam etmeleri gerektiği görüşünü savunuyor.“

Götz Krüger, veri bankasında 10 bin emekli uzmanı bulunduran servis için bir kaç yıldır çalışıyor. Tornacılık meslek eğitimi alan Krüger, daha önce de makine mühendisliği okumuş.

Patrick ile boya atölyesindeki dersler bitince akşamları düzenli olarak görüşüyor. Patrick, ”Pratikte zorlanmadım. Ne istediğimi biliyor ve öğrenmeye kabiliyetliydim ancak teori kısmında, okulda durum başka ve bazı konular bana yabancı gibi“ diyor.

Yurtdışı görevleri

Uzun yıllar iş tecrübesine sahip olan uzmanlar, gençlere meslek hayatına atılmada pek çok konuda destek olabilir. Öncelikle bu uzman rehberler dışarıdan oldukları için tarafsızlar ve durumu objektif bir biçimde değerlendirebilirler. Uzmanlık bilgileri ve yaşam tecrübelerini başkalarına aktarabilirler çünkü gençler hayatta başarılı olmuş, bir yerlere ulaşmış insanları ciddiye alıyor. "VerA" programlarının Almanya'da bu kadar popüler olması bir mucize değil. Ancak Krüger, başarı garantisinin her zaman mevcut olmadığını söylüyor: “Daha önce başarısız olan iki görevim oldu. Onlar da teknik alanda meslek eğitimi alıyordu. Özel yaşamında zorluklar vardı. Pek bir şey yapamadım.“

Krüger, her şeyin her zaman plana göre işlemediğini biliyor. Aslında uzman olarak yurtdışına gidip bilgisini uzman olarak orada aktarmak istemiş. Ancak sadece yüzde 30'luk bir oran için yurtdışı görevleri mevcut.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Tecrübeli Uzmanlar ServisiAlmanyaPatrickGötz KürgerGötz KrügerKrügerDeutsche Welle Türkçe Renate Heilmeier

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24