Yüzlerce emeklinin maaşına sızıp, adlarına kredi çektiler

Adlarına bir çok değişik bankadan kredi çekilen emekliler maaşlarındaki kesintiyle işlemden haberdar oldular. PTT Genel Müdürlüğü ise müfettiş görevlendirerek olayı araştırmaya başladı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, emeklilerin ortak noktası ise maaşlarını PTT şubelerinden alıyor olmaları. Maaşlarındaki kesinti ile durumu fark eden mağdur emekliler, PTT şubeleri ve savcılıklara akın etti. Savcılık emeklilerin maaşına dadananlar hakkında soruşturma başlattı.

'Adana'ya hiç gitmedim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan emeklilerden H.K., dilekçesinde, “Emekli maaşımı düzenli olarak Unkapanı PTT şubesinden almaktayım. Eylül maaşımda kesinti yapıldığını farkettim. PTT’ye sorduğumda benim adıma Adana Vakıfbank Turgut Özal Bulvarı Şubesinden 20 bin lira, Adana Denizbank Çarşı Şubesinden 15 bin lira, Adana TEB Bank Çarşı Şubesinden 5 bin lira, Adana İNG Bank Adana Şubesinden 20 bin olmak üzere toplam 60 bin 99 lira kredi çekilmiş olduğunu söylediler. Ben 1980 yılından beni İstanbul’da yaşıyorum, hayatımda Adana’ya hiç gitmedim. Alınan kredinin benimle hiç bir ilgisi yoktur” dedi.

Müfettiş görevlendirdi

Olayın ortaya çıkması üzerine PTT Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı. Özellikle İstanbul’da yaşayan emeklilerin hesap ve kimlik bilgileri kullanılarak, Trabzon, Hatay, Yalova, Adana gibi iller başta olmak üzere birçok ilin banka şubelerinden emekliler adına milyonlarca lira kredi kullanıldığı belirlendi. Kimlik bilgileri kullanılarak adlarını kredi çekilen emeklilerin ise maaşlarının üçte ikisi kesilmeye başlandı. Müfettişler, olayın PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı personelin dışarıdaki çete üyelerine bilgi sızdırarak yapıldığı iddiaları üzerinde duruyor. İlk etapta, bankalardan kredi çekmek için doldurulan başvuru formlarındaki bilgilerin PTT’den maaş alan kişelere ait doğru bilgiler olduğu, ancak form üzerine yapıştırılan fotoğrafların farklı kişilere ait olduğu tespit edildi.