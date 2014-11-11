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Emekli MİT görevlisi Özel Yılmaz’a Ergenekon’dan beraat

Mahkeme, sanık Özel Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığından beraatına karar verdi

11 Kasım 2014 15:30

Michelle Demishevich

İstanbul 7. Ağır Mahkemesi'nde Ergenekon Davası kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle tutuksuz yargılanan emekli Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli Özel Yılmaz, üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Mahkeme Başkanı Sadık Özkan, sanık Özel'in ifadesinin alındığını ve Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararının bir örneğinin de mahkemelerine gönderildiğini ifade etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Savcı Mehmet Murat Dalkuş, "Sanığın mahkûmiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığa yüklenen suçlardan dolayı beraatına karar verilmesi talep olunur" dedi.

Savcının mütalaasının ardından yazılı savunmalarını önceki mahkemeye sunduklarını belirten avukat Erol Canözkan, müvekkili Özel Yılmaz'ın beraatını istedi. Ayrıca kendisine son sözü sorulan Özel Yılmaz'da beraatını istedi.

Mahkeme, sanık Özel Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığından beraatına karar verdi.

 

Ne olmuştu?

 

22 Mart 2012'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen Ergenekon Davası duruşmasında MİT görevlilerinin yargılanmasının önünü açan kanun değişikliği ile Mahkeme, Özel Yılmaz hakkındaki yargılamayı durdurarak dosyayı Başbakanlığa göndermişti. Başbalanlıkta Özel Yılmaz'ın yargılanması için Mayıs 2013 tarihinde özel izin vermişti. Dosyası ayrıldıktan sonra yargılanmasına başlanılan Özel Yılmaz, 17 Aralık 2013 tarihinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada "suçlamaların tamamını kabul etmiyorum ve aklanmak istiyorum" demişti.

Ayrıca, Ergenekon Davası'nın iddianamesinde dönemin MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz, davanın firari sanıgı Bedrettin Dalan'a operasyon hakkında bilgi verdiği iddia edilmişti.

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