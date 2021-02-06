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Yaşam

Elon Musk'tan "geleceğin para birimi" anketi

06 Şubat 2021 17:00

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter hesabından  "geleceğin para birimi" anketi başlattı. Seçenekler arasından D"ogecoin" ve "diğer tüm kripto paralar" yer alıyor.

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