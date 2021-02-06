Elon Musk'tan "geleceğin para birimi" anketi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Dünyaca ünlü iş insanı <strong>Elon Musk,</strong> Twitter hesabından "geleceğin para birimi" anketi başlattı. Seçenekler arasından D"ogecoin" ve "diğer tüm kripto paralar" yer alıyor.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/elon-musktan-gelecegin-para-birimi-anketi-1811789" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Arka arkaya yaptığı paylaşımlarla Dogecoin'in değerinde ani artışlar yaşanmasına sebep olan Elon Musk aynı zamanda Dogecoin'i "halkın kripto parası" gibi tanımlarla da gündemde tutmaya devam ediyor. </p>\n<p>Elon Musk bugün Twitter'da paylaştığı bir anketle takipçilerine geleceğin para biriminin ne olacağını sordu.</p>\n<p>Şeçenekler arasında Dogecoin ve diğer tüm kripto paralar olan anketi şu an için büyük bir farkla Dogecoin önde götürüyor.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/elon-musk-yazinca-dogecoin-yuzde-68-deger-kazandi,931196" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Elon Musk yazınca Dogecoin yüzde 68 değer kazandı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/elon-musk-twitter-biyografisine-yazdi-bitcoin-yuzde-14-yukseldi,929778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Elon Musk, Twitter biyografisine yazdı, Bitcoin yüzde 14 yükseldi</a></strong></p>\n<p> </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/02/1612619819181-ekran-resmi-2021-02-06-16.56" alt width="592" height="272" /></p>\n<hr />\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7z5re6?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>