Elon Musk'tan "geleceğin para birimi" anketi

Arka arkaya yaptığı paylaşımlarla Dogecoin'in değerinde ani artışlar yaşanmasına sebep olan Elon Musk aynı zamanda Dogecoin'i "halkın kripto parası" gibi tanımlarla da gündemde tutmaya devam ediyor.

Elon Musk bugün Twitter'da paylaştığı bir anketle takipçilerine geleceğin para biriminin ne olacağını sordu.

Şeçenekler arasında Dogecoin ve diğer tüm kripto paralar olan anketi şu an için büyük bir farkla Dogecoin önde götürüyor.

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