Elon Musk yazınca Dogecoin yüzde 68 değer kazandı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın attığı tweetlerden sonra kripto para Dogecoin yaklaşık yüzde 68 değer kazandı. Musk, önce “Doge” yazdı ve kripto parayı aya giden bir görsel paylaştı. Musk daha sonra “Dogecoin insanların kripto parası” dedi.

Musk’ın Twitter’da 45.2 milyon takipçisi bulunuyor. Tesla’nın kurucusu geçtiğimiz haftalarda GameStop hissesinde yaşanan hızlı yükselişe “Kar zamanı” şeklindeki Tweet’iyle destek vermiş, bu tweet sonrasında fiyat yükselişi hız kazanmıştı.

Perşembe günü sert yükseliş yaşayan Dogecoin cuma günü ise yeniden düştü.

Sembolü bir köpek olan ve adınıda buradan alan Dogecoin 2013’te kriptoparalarla dalga geçmek için yaratılmış fakat daha sonra kripto para borsalarında işlem görmeye başlamıştı.