Elon Musk, Twitter biyografisine yazdı, Bitcoin yüzde 14 yükseldi

Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk'ın Twitter biyografisine kripto birimi Bitcoin'in adını yazmasının ardınan, Bitcoin'in fiyatı yüzde 14'lük bir artışla 36 bin doları aştı.

Elon Musk, yaklaşık 44 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabında biyografisine "#bitcoin" yazarak, "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" paylaşımını yaptı.

Pek çok kez hesabında piyasayı hareketlendiren yorumlar yapan Musk'ın yazısının ardından, 32 bin 200 dolar seviyelerinde olan Bitcoin'in fiyatı yüzde 14'lük bir artışla 36.800 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Twitter'ı etkin kullanan Musk, dün gece yeni kripto birimi Dogecoin için de tweetler atınca, kripto paranın bir gecede yüzde 800'den fazla yükselmesini sağlamıştı.